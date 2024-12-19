https://ria.ru/20241219/kitay-1990148504.html

Путин рассказал о торговле с Китаем

Путин рассказал о торговле с Китаем - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал о торговле с Китаем

Объем торговли России и Китая, по разным оценкам, составляет 220-240 миллиардов долларов, рост продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:15:00+03:00

2024-12-19T14:15:00+03:00

2024-12-19T14:41:00+03:00

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владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Объем торговли России и Китая, по разным оценкам, составляет 220-240 миллиардов долларов, рост продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин."По разным оценкам, 220-230, по китайской статистике до 240 миллиардов, если в долларовом эквиваленте говорить, (торговый - ред.) оборот (России и Китая - ред.). Это очень хороший оборот... Рост продолжается, он такой умеренный, по-моему, 3% роста будет", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы "Итоги года с Владимиром Путиным" превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от Сбера GigaChat.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1989724457.html

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Ольга Фомченкова

россия, китай, экономика, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024