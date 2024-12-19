Путин рассказал о торговле с Китаем
Путин: объем торговли РФ и Китая по разным оценкам составляет $220-240 млрд
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Объем торговли России и Китая, по разным оценкам, составляет 220-240 миллиардов долларов, рост продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По разным оценкам, 220-230, по китайской статистике до 240 миллиардов, если в долларовом эквиваленте говорить, (торговый - ред.) оборот (России и Китая - ред.). Это очень хороший оборот... Рост продолжается, он такой умеренный, по-моему, 3% роста будет", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы "Итоги года с Владимиром Путиным" превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от Сбера GigaChat.