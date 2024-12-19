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Путин рассказал о торговле с Китаем - РИА Новости, 19.12.2024
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14:15 19.12.2024 (обновлено: 14:41 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/kitay-1990148504.html
Путин рассказал о торговле с Китаем
Путин рассказал о торговле с Китаем - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о торговле с Китаем
Объем торговли России и Китая, по разным оценкам, составляет 220-240 миллиардов долларов, рост продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:15:00+03:00
2024-12-19T14:41:00+03:00
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китай
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Объем торговли России и Китая, по разным оценкам, составляет 220-240 миллиардов долларов, рост продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин."По разным оценкам, 220-230, по китайской статистике до 240 миллиардов, если в долларовом эквиваленте говорить, (торговый - ред.) оборот (России и Китая - ред.). Это очень хороший оборот... Рост продолжается, он такой умеренный, по-моему, 3% роста будет", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы "Итоги года с Владимиром Путиным" превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от Сбера GigaChat.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, китай, экономика, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Китай, Экономика, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин рассказал о торговле с Китаем

Путин: объем торговли РФ и Китая по разным оценкам составляет $220-240 млрд

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Объем торговли России и Китая, по разным оценкам, составляет 220-240 миллиардов долларов, рост продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По разным оценкам, 220-230, по китайской статистике до 240 миллиардов, если в долларовом эквиваленте говорить, (торговый - ред.) оборот (России и Китая - ред.). Это очень хороший оборот... Рост продолжается, он такой умеренный, по-моему, 3% роста будет", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы "Итоги года с Владимиром Путиным" превысило 2,2 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от Сбера GigaChat.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Общение Владимира Путина с россиянами в прямом эфире
00:12
 
РоссияКитайЭкономикаВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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