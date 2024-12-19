Китай защитит компании после их внесения в пакет антироссийских санкций
Пекин призвал ЕС прекратить вредить законным интересам китайских предприятий
Район Гуомао в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. КНР примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий после внесения ряда компаний в 15-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, заявили в четверг в министерстве коммерции КНР.
Совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел 16 декабря окончательно утвердил 15-й пакет санкций против России, куда войдут как новые экономические, так и персональные ограничения. В новый пакет санкций против РФ вошли, в частности, ограничения против так называемого "теневого флота", занятого в транспортировке энергоресурсов, а также лист персональных ограничений в отношении 54 физлиц и 30 организаций (в их числе есть зарегистрированные в Китае, Индии, Иране, Сербии и ОАЭ).
"Китай призывает ЕС исходить из общей ситуации по защите всестороннего стратегического партнерства КНР и Евросоюза и обеспечению стабильности глобальных производственных и логистических цепочек, немедленно прекратить ошибочную практику внесения в (санкционный - ред.) список китайских предприятий и перестать вредить законным интересам китайских компаний", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что "КНР примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий".