https://ria.ru/20241219/kitaj-1990034250.html

Китай защитит компании после их внесения в пакет антироссийских санкций

Китай защитит компании после их внесения в пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 19.12.2024

Китай защитит компании после их внесения в пакет антироссийских санкций

КНР примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий после внесения ряда компаний в 15-й пакет антироссийских санкций... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T05:43:00+03:00

2024-12-19T05:43:00+03:00

2024-12-19T05:43:00+03:00

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ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. КНР примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий после внесения ряда компаний в 15-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, заявили в четверг в министерстве коммерции КНР. Совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел 16 декабря окончательно утвердил 15-й пакет санкций против России, куда войдут как новые экономические, так и персональные ограничения. В новый пакет санкций против РФ вошли, в частности, ограничения против так называемого "теневого флота", занятого в транспортировке энергоресурсов, а также лист персональных ограничений в отношении 54 физлиц и 30 организаций (в их числе есть зарегистрированные в Китае, Индии, Иране, Сербии и ОАЭ). "Китай призывает ЕС исходить из общей ситуации по защите всестороннего стратегического партнерства КНР и Евросоюза и обеспечению стабильности глобальных производственных и логистических цепочек, немедленно прекратить ошибочную практику внесения в (санкционный - ред.) список китайских предприятий и перестать вредить законным интересам китайских компаний", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что "КНР примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий".

https://ria.ru/20241201/kitaj-1986695283.html

https://ria.ru/20241126/kitaj-1985733112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, индия, евросоюз, в мире