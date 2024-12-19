Китай выступил против 15-го пакета антироссийских санкций ЕС
Китай выступил против включения своих компаний в пакет антироссийских санкций
© AP Photo / Ng Han Guan, FileЧеловек на фоне экрана с флагом Китая
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Человек на фоне экрана с флагом Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Внесение Евросоюзом китайских компаний в 15-й пакет антироссийских санкций негативно влияет на торгово-экономические отношения Китая и ЕС, заявили в четверг в министерстве коммерции КНР.
Совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел 16 декабря окончательно утвердил 15-й пакет санкций против России, куда войдут как новые экономические, так и персональные ограничения. В новый пакет санкций против РФ вошли, в частности, ограничения против так называемого "теневого флота", занятого в транспортировке энергоресурсов, а также лист персональных ограничений в отношении 54 физлиц и 30 организаций (в их числе есть зарегистрированные в Китае, Индии, Иране, Сербии и ОАЭ).
"ЕС проигнорировал неоднократные представления и возражения Китая, настоял на своем и включил ряд китайских компаний и физических лиц в 15-й пакет антироссийских санкций. Китай в связи с этим выражает острое недовольство и решительно выступает против", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что "способ действий европейской стороны противоречит духу консенсуса, достигнутого лидерами Китая и ЕС, и негативно влияет на торгово-экономические отношения КНР и Евросоюза".