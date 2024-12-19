https://ria.ru/20241219/kitaj-1990033278.html

Китай выступил против 15-го пакета антироссийских санкций ЕС

Китай выступил против 15-го пакета антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 19.12.2024

Китай выступил против 15-го пакета антироссийских санкций ЕС

Внесение Евросоюзом китайских компаний в 15-й пакет антироссийских санкций негативно влияет на торгово-экономические отношения Китая и ЕС, заявили в четверг в... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T05:24:00+03:00

2024-12-19T05:24:00+03:00

2024-12-19T05:31:00+03:00

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ПЕКИН, 19 дек – РИА Новости. Внесение Евросоюзом китайских компаний в 15-й пакет антироссийских санкций негативно влияет на торгово-экономические отношения Китая и ЕС, заявили в четверг в министерстве коммерции КНР. Совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел 16 декабря окончательно утвердил 15-й пакет санкций против России, куда войдут как новые экономические, так и персональные ограничения. В новый пакет санкций против РФ вошли, в частности, ограничения против так называемого "теневого флота", занятого в транспортировке энергоресурсов, а также лист персональных ограничений в отношении 54 физлиц и 30 организаций (в их числе есть зарегистрированные в Китае, Индии, Иране, Сербии и ОАЭ). "ЕС проигнорировал неоднократные представления и возражения Китая, настоял на своем и включил ряд китайских компаний и физических лиц в 15-й пакет антироссийских санкций. Китай в связи с этим выражает острое недовольство и решительно выступает против", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что "способ действий европейской стороны противоречит духу консенсуса, достигнутого лидерами Китая и ЕС, и негативно влияет на торгово-экономические отношения КНР и Евросоюза".

https://ria.ru/20241201/kitaj-1986695283.html

https://ria.ru/20241218/sanktsii-1989932870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, индия, евросоюз, в мире, санкции, санкции в отношении россии