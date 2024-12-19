https://ria.ru/20241219/kirillov-1990271408.html

ФСБ с узбекскими спецслужбами устанавливает соучастников убийства Кириллова

ФСБ с узбекскими спецслужбами устанавливает соучастников убийства Кириллова - РИА Новости, 19.12.2024

ФСБ с узбекскими спецслужбами устанавливает соучастников убийства Кириллова

ФСБ РФ и спецслужбы Узбекистана устанавливают возможных соучастников убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщает... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T20:59:00+03:00

2024-12-19T20:59:00+03:00

2024-12-19T21:10:00+03:00

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ФСБ РФ и спецслужбы Узбекистана устанавливают возможных соучастников убийства начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщает пресс-служба ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в тесном взаимодействии со спецслужбами Республики Узбекистан проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению возможных соучастников и иных обстоятельств совершения подрыва самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Кириллов Игорь Анатольевич и его помощник майор Поликарпов Илья Владимирович", - говорится в сообщении.Отмечается, что это взаимодействие организовано в ходе расследования уголовного дела, возбужденного СК РФ по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 (террористический акт), частью 2 статьи 105 (убийство), частью 1 статьи 222.1 (незаконное хранение ВВ или ВУ), частью 3 статьи 223.1 (незаконное изготовление ВВ или ВУ) УК РФ."Специальные службы Республики Узбекистан оказывают все возможное содействие", - добавили в пресс-службе ФСБ.

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

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в мире, россия, узбекистан, игорь кириллов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на рязанском проспекте в москве