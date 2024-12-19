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Суд арестовал обвиняемого в убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 19.12.2024
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20:07 19.12.2024 (обновлено: 21:07 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/kirillov-1990265753.html
Суд арестовал обвиняемого в убийстве генерала Кириллова
Суд арестовал обвиняемого в убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 19.12.2024
Суд арестовал обвиняемого в убийстве генерала Кириллова
Басманный районный суд Москвы арестовал гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова, обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Игоря РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T20:07:00+03:00
2024-12-19T21:07:00+03:00
происшествия
россия
москва
игорь кириллов
войска рхбз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
взрыв на рязанском проспекте в москве
узбекистан
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова, обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 февраля", — огласила решение судья. Курбонова обвиняют по статьям "Теракт", "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывных устройств".Адвокат подсудимого отказался от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По полученным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
https://ria.ru/20241219/putin-1990129871.html
https://ria.ru/20241219/ukraina-1990043684.html
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происшествия, россия, москва, игорь кириллов, войска рхбз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве, узбекистан
Происшествия, Россия, Москва, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Узбекистан
Суд арестовал обвиняемого в убийстве генерала Кириллова

Суд арестовал гражданина Узбекистана, обвиняемого в убийстве генерала Кириллова

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РоссииПодозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Кадр видео
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ России
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Кадр видео
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова, обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 февраля", — огласила решение судья.
Путин об убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин прокомментировал убийство генерала Кириллова
Вчера, 13:43
Курбонова обвиняют по статьям "Теракт", "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывных устройств".
Адвокат подсудимого отказался от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
В США сделали неожиданное заявление после убийства Кириллова
Вчера, 08:35

Убийство генерала Кириллова

Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По полученным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Нарвались: табу на уничтожение киевской верхушки снято
18 декабря, 08:00
 
ПроисшествияРоссияМоскваИгорь КирилловВойска РХБЗФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Взрыв на Рязанском проспекте в МосквеУзбекистан
 
 
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