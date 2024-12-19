Суд арестовал обвиняемого в убийстве генерала Кириллова
Суд арестовал гражданина Узбекистана, обвиняемого в убийстве генерала Кириллова
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РоссииПодозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Кадр видео
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Кадр видео
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова, обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 февраля", — огласила решение судья.
Курбонова обвиняют по статьям "Теракт", "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывных устройств".
Адвокат подсудимого отказался от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.
Убийство генерала Кириллова
Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По полученным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
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