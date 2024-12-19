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Суд арестовал обвиняемого в убийстве генерала Кириллова

Суд арестовал обвиняемого в убийстве генерала Кириллова - РИА Новости, 19.12.2024

Суд арестовал обвиняемого в убийстве генерала Кириллова

Басманный районный суд Москвы арестовал гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова, обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Игоря РИА Новости, 19.12.2024

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2024-12-19T20:07:00+03:00

2024-12-19T21:07:00+03:00

происшествия

россия

москва

игорь кириллов

войска рхбз

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова, обвиняемого в убийстве начальника войск РХБЗ России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 февраля", — огласила решение судья. Курбонова обвиняют по статьям "Теракт", "Незаконный оборот взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывных устройств".Адвокат подсудимого отказался от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По полученным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.

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https://ria.ru/20241219/ukraina-1990043684.html

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989795462.html

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