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Спецслужбы пропустили убийство Кириллова, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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14:57 19.12.2024 (обновлено: 15:14 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/kirillov-1990168464.html
Спецслужбы пропустили убийство Кириллова, заявил Путин
Спецслужбы пропустили убийство Кириллова, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Спецслужбы пропустили убийство Кириллова, заявил Путин
Спецслужбы пропустили убийство генерала Игоря Кириллова, и нужно впредь не допускать таких тяжелейших проколов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:57:00+03:00
2024-12-19T15:14:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Спецслужбы пропустили убийство генерала Игоря Кириллова, и нужно впредь не допускать таких тяжелейших проколов, заявил президент России Владимир Путин.Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что убийство генерала Игоря Кириллова, Дарьи Дугиной – это "признаки террористического характера действующего в Киеве режима"."Но это, конечно, и значит, что наши соответствующие правоохранительные, специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили эти удары. Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов", - подчеркнул президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, игорь кириллов, киев, владимир путин, дарья дугина
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Игорь Кириллов, Киев, Владимир Путин, Дарья Дугина
Спецслужбы пропустили убийство Кириллова, заявил Путин

Путин призвал совершенствовать работу служб после убийства Кириллова

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Спецслужбы пропустили убийство генерала Игоря Кириллова, и нужно впредь не допускать таких тяжелейших проколов, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что убийство генерала Игоря Кириллова, Дарьи Дугиной – это "признаки террористического характера действующего в Киеве режима".
"Но это, конечно, и значит, что наши соответствующие правоохранительные, специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили эти удары. Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов", - подчеркнул президент.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Путин: силовики и спецслужбы пропустили убийства Дугиной и Кириллова - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин высказался об убийстве Дарьи Дугиной и генерала Кириллова
14:56
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024РоссияИгорь КирилловКиевВладимир ПутинДарья Дугина
 
 
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