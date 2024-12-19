https://ria.ru/20241219/kirillov-1990168464.html

Спецслужбы пропустили убийство Кириллова, заявил Путин

Спецслужбы пропустили убийство Кириллова, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Спецслужбы пропустили убийство Кириллова, заявил Путин

Спецслужбы пропустили убийство генерала Игоря Кириллова, и нужно впредь не допускать таких тяжелейших проколов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:57:00+03:00

2024-12-19T14:57:00+03:00

2024-12-19T15:14:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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игорь кириллов

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Спецслужбы пропустили убийство генерала Игоря Кириллова, и нужно впредь не допускать таких тяжелейших проколов, заявил президент России Владимир Путин.Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что убийство генерала Игоря Кириллова, Дарьи Дугиной – это "признаки террористического характера действующего в Киеве режима"."Но это, конечно, и значит, что наши соответствующие правоохранительные, специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили эти удары. Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов", - подчеркнул президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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