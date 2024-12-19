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Спецслужбы пропустили убийство Кириллова, заявил Путин
Спецслужбы пропустили убийство Кириллова, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Спецслужбы пропустили убийство Кириллова, заявил Путин
Спецслужбы пропустили убийство генерала Игоря Кириллова, и нужно впредь не допускать таких тяжелейших проколов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:57:00+03:00
2024-12-19T14:57:00+03:00
2024-12-19T15:14:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Спецслужбы пропустили убийство генерала Игоря Кириллова, и нужно впредь не допускать таких тяжелейших проколов, заявил президент России Владимир Путин.Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что убийство генерала Игоря Кириллова, Дарьи Дугиной – это "признаки террористического характера действующего в Киеве режима"."Но это, конечно, и значит, что наши соответствующие правоохранительные, специальные службы пропускают эти удары. Они пропустили эти удары. Что здесь можно сказать? Нужно просто совершенствовать эту работу и не допускать таких тяжелейших для нас проколов", - подчеркнул президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Игорь Кириллов, Киев, Владимир Путин, Дарья Дугина
Спецслужбы пропустили убийство Кириллова, заявил Путин
Путин призвал совершенствовать работу служб после убийства Кириллова