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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 19.12.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы вновь прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:07:00+03:00
2024-12-19T13:07:00+03:00
2024-12-19T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в четверг телеканал несколько раз сообщал о взрывах в Херсоне. "В Херсоне снова раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена. При этом она звучит в Харьковской и Днепропетровской областях. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241219/obstrel-1990054964.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Общественное: в подконтрольном ВСУ городе Херсоне снова прогремели взрывы