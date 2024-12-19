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Имущество Тимура Иванова может перейти государству - РИА Новости, 19.12.2024
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00:34 19.12.2024 (обновлено: 00:52 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/ivanov-1990018504.html
Имущество Тимура Иванова может перейти государству
Имущество Тимура Иванова может перейти государству - РИА Новости, 19.12.2024
Имущество Тимура Иванова может перейти государству
Имущество бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, арестованное в рамках расследования уголовного дела, в случае вынесения обвинительного приговора может... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T00:34:00+03:00
2024-12-19T00:52:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Имущество бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, арестованное в рамках расследования уголовного дела, в случае вынесения обвинительного приговора может быть передано в пользу государства, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости. "В соответствии с частью 1 статьи 104.1 УК РФ на основании обвинительного приговора суда данное имущество может быть конфисковано", - говорится в документах. Статья 104.1 УК РФ предусматривает принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, в том числе по статье 290 УК РФ (получение взятки). По делу Иванова арестованы 42 счета в банках, элитная квартира и особняк в центре Москвы, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратов и баня на 420 квадратных метров в Тверской области, а также земельные участки общей площадью около 14 гектаров и 37 транспортных средств. В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными". Срок следствия по делу продлен до 23 марта 2025 года.
https://ria.ru/20241217/ivanov-1989803777.html
https://ria.ru/20240926/imuschestvo-1974741631.html
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происшествия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, россия
Происшествия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Россия
Имущество Тимура Иванова может перейти государству

Имущество экс-замминистра обороны Тимура Иванова может перейти государству

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Имущество бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, арестованное в рамках расследования уголовного дела, в случае вынесения обвинительного приговора может быть передано в пользу государства, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.
"В соответствии с частью 1 статьи 104.1 УК РФ на основании обвинительного приговора суда данное имущество может быть конфисковано", - говорится в документах.
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Статья 104.1 УК РФ предусматривает принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, в том числе по статье 290 УК РФ (получение взятки).
По делу Иванова арестованы 42 счета в банках, элитная квартира и особняк в центре Москвы, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратов и баня на 420 квадратных метров в Тверской области, а также земельные участки общей площадью около 14 гектаров и 37 транспортных средств.
В конце апреля Иванова отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Его адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Позднее стало известно, что в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело, касающееся растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы, а также хищения 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Как рассказывал РИА Новости Мусаев, дело было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными".
Срок следствия по делу продлен до 23 марта 2025 года.
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