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"Итоги года" с Путиным продлились 4,5 часа

"Итоги года" с Путиным продлились 4,5 часа - РИА Новости, 19.12.2024

"Итоги года" с Путиным продлились 4,5 часа

"Итоги года" с Владимиром Путиным завершились, продлившись четыре с половиной часа, за это время глава государства ответил на 76 вопросов, в том числе на 14 по... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:43:00+03:00

2024-12-19T16:43:00+03:00

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владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. "Итоги года" с Владимиром Путиным завершились, продлившись четыре с половиной часа, за это время глава государства ответил на 76 вопросов, в том числе на 14 по тематике СВО.Вопросы прозвучали от 33 представителей СМИ, включая блогеров и модераторов, а также от почти 30 россиян, в том числе от одной семьи из Краснодара.Кроме того, вопросы прозвучали от шести иностранных изданий, в том числе из недружественных стран – США и Великобритании.Рекордной по продолжительности стала большая пресс-конференция Путина в 2008 году, которая длилась 4 часа 40 минут.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество, россия