https://ria.ru/20241219/ispaniya-1990039398.html
Участие Испании в НАТО раскололо общественное мнение, заявил посол
Участие Испании в НАТО раскололо общественное мнение, заявил посол - РИА Новости, 19.12.2024
Участие Испании в НАТО раскололо общественное мнение, заявил посол
Участие Испании в НАТО раскололо общественное мнение и официальную политику королевства, сказал посол России в Испании Юрий Клименко в интервью РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T07:09:00+03:00
2024-12-19T07:09:00+03:00
2024-12-19T07:09:00+03:00
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МАДРИД, 19 дек – РИА Новости. Участие Испании в НАТО раскололо общественное мнение и официальную политику королевства, сказал посол России в Испании Юрий Клименко в интервью РИА Новости. "Лично я думаю, что отношения с НАТО – это одна из главных проблем современной Испании. После падения режима каудильо Франко (диктатора, возглавлявшего Испанию с 1939 по 1975 год - ред.), испанцы сопротивлялись вступлению в НАТО до референдума 1986 года, на котором испанский народ отверг вступление в совместную военную структуру альянса. При этом, если мне не изменяет память, в 1996 году испанские депутаты одобрили такое решение! Без вынесения этого вопроса на всеобщее обсуждение", – объяснил дипломат. По его словам, несмотря на критику различных слоев испанского общества, власти продолжают поддерживать агрессивный курс альянса. Посол подчеркнул, что участие вооруженных сил Испании во внерегиональных операциях НАТО вызывает объективную критику среди граждан, но не влияет на позицию правительства.
https://ria.ru/20241219/ispanija-1990034736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, юрий клименко, нато
В мире, Испания, Юрий Клименко, НАТО
Участие Испании в НАТО раскололо общественное мнение, заявил посол
Клименко: участие Испании в НАТО раскололо общественное мнение и политику страны