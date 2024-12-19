https://ria.ru/20241219/ispanija-1990040762.html
Испания должна отказаться от антироссийского курса, заявил посол
Испания должна отказаться от антироссийского курса, заявил посол - РИА Новости, 19.12.2024
Испания должна отказаться от антироссийского курса, заявил посол
Испания сможет возобновить взаимовыгодное сотрудничество с Россией только в случае отказа от навязанного Вашингтоном и Брюсселем антироссийского курса, заявил... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T07:36:00+03:00
2024-12-19T07:36:00+03:00
2024-12-19T07:36:00+03:00
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МАДРИД, 19 дек – РИА Новости. Испания сможет возобновить взаимовыгодное сотрудничество с Россией только в случае отказа от навязанного Вашингтоном и Брюсселем антироссийского курса, заявил посол России в Испании Юрий Клименко. "Двусторонние отношения находятся в своей низшей точке, переживают самый кризисный этап в современной истории… искренне рассчитываю, что отношения с Мадридом, достигнув дна, от него со временем оттолкнутся, и мы возобновим взаимовыгодное сотрудничество на равноправной основе. Для этого, конечно, испанские власти сначала должны будут отказаться от следования навязанному Вашингтоном и Брюсселем антироссийскому курсу", - сказал дипломат российским журналистам. Клименко отметил, что резкая деградация отношений произошла не по вине России, а в ближайшей перспективе предпосылок для улучшения ситуации он не видит. Тем не менее, дипломат выразил надежду на постепенное восстановление связей между двумя странами. Посол отметил, что Россия всегда готова к диалогу, если он строится на основе взаимного уважения и равноправия. "Многовековые дружеские связи народов двух стран не сможет испортить недружественная политика правительства Испании", – сказал он.
https://ria.ru/20240603/glavaalbares-1950218570.html
https://ria.ru/20241219/ispanija-1990034736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, испания, вашингтон (штат), юрий клименко
В мире, Россия, Испания, Вашингтон (штат), Юрий Клименко
Испания должна отказаться от антироссийского курса, заявил посол
Посол Клименко призвал Испанию отказаться от антироссийского курса