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Испания должна отказаться от антироссийского курса, заявил посол - РИА Новости, 19.12.2024
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07:36 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/ispanija-1990040762.html
Испания должна отказаться от антироссийского курса, заявил посол
Испания должна отказаться от антироссийского курса, заявил посол - РИА Новости, 19.12.2024
Испания должна отказаться от антироссийского курса, заявил посол
Испания сможет возобновить взаимовыгодное сотрудничество с Россией только в случае отказа от навязанного Вашингтоном и Брюсселем антироссийского курса, заявил... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T07:36:00+03:00
2024-12-19T07:36:00+03:00
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россия
испания
вашингтон (штат)
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МАДРИД, 19 дек – РИА Новости. Испания сможет возобновить взаимовыгодное сотрудничество с Россией только в случае отказа от навязанного Вашингтоном и Брюсселем антироссийского курса, заявил посол России в Испании Юрий Клименко. "Двусторонние отношения находятся в своей низшей точке, переживают самый кризисный этап в современной истории… искренне рассчитываю, что отношения с Мадридом, достигнув дна, от него со временем оттолкнутся, и мы возобновим взаимовыгодное сотрудничество на равноправной основе. Для этого, конечно, испанские власти сначала должны будут отказаться от следования навязанному Вашингтоном и Брюсселем антироссийскому курсу", - сказал дипломат российским журналистам. Клименко отметил, что резкая деградация отношений произошла не по вине России, а в ближайшей перспективе предпосылок для улучшения ситуации он не видит. Тем не менее, дипломат выразил надежду на постепенное восстановление связей между двумя странами. Посол отметил, что Россия всегда готова к диалогу, если он строится на основе взаимного уважения и равноправия. "Многовековые дружеские связи народов двух стран не сможет испортить недружественная политика правительства Испании", – сказал он.
https://ria.ru/20240603/glavaalbares-1950218570.html
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в мире, россия, испания, вашингтон (штат), юрий клименко
В мире, Россия, Испания, Вашингтон (штат), Юрий Клименко
Испания должна отказаться от антироссийского курса, заявил посол

Посол Клименко призвал Испанию отказаться от антироссийского курса

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтраны мира. Испания. Мадрид
Страны мира. Испания. Мадрид - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Страны мира. Испания. Мадрид. Архивное фото
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МАДРИД, 19 дек – РИА Новости. Испания сможет возобновить взаимовыгодное сотрудничество с Россией только в случае отказа от навязанного Вашингтоном и Брюсселем антироссийского курса, заявил посол России в Испании Юрий Клименко.
"Двусторонние отношения находятся в своей низшей точке, переживают самый кризисный этап в современной истории… искренне рассчитываю, что отношения с Мадридом, достигнув дна, от него со временем оттолкнутся, и мы возобновим взаимовыгодное сотрудничество на равноправной основе. Для этого, конечно, испанские власти сначала должны будут отказаться от следования навязанному Вашингтоном и Брюсселем антироссийскому курсу", - сказал дипломат российским журналистам.
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Клименко отметил, что резкая деградация отношений произошла не по вине России, а в ближайшей перспективе предпосылок для улучшения ситуации он не видит. Тем не менее, дипломат выразил надежду на постепенное восстановление связей между двумя странами.
Посол отметил, что Россия всегда готова к диалогу, если он строится на основе взаимного уважения и равноправия. "Многовековые дружеские связи народов двух стран не сможет испортить недружественная политика правительства Испании", – сказал он.
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В миреРоссияИспанияВашингтон (штат)Юрий Клименко
 
 
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