https://ria.ru/20241219/ispanija-1990040762.html

Испания должна отказаться от антироссийского курса, заявил посол

Испания должна отказаться от антироссийского курса, заявил посол - РИА Новости, 19.12.2024

Испания должна отказаться от антироссийского курса, заявил посол

Испания сможет возобновить взаимовыгодное сотрудничество с Россией только в случае отказа от навязанного Вашингтоном и Брюсселем антироссийского курса, заявил... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T07:36:00+03:00

2024-12-19T07:36:00+03:00

2024-12-19T07:36:00+03:00

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юрий клименко

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МАДРИД, 19 дек – РИА Новости. Испания сможет возобновить взаимовыгодное сотрудничество с Россией только в случае отказа от навязанного Вашингтоном и Брюсселем антироссийского курса, заявил посол России в Испании Юрий Клименко. "Двусторонние отношения находятся в своей низшей точке, переживают самый кризисный этап в современной истории… искренне рассчитываю, что отношения с Мадридом, достигнув дна, от него со временем оттолкнутся, и мы возобновим взаимовыгодное сотрудничество на равноправной основе. Для этого, конечно, испанские власти сначала должны будут отказаться от следования навязанному Вашингтоном и Брюсселем антироссийскому курсу", - сказал дипломат российским журналистам. Клименко отметил, что резкая деградация отношений произошла не по вине России, а в ближайшей перспективе предпосылок для улучшения ситуации он не видит. Тем не менее, дипломат выразил надежду на постепенное восстановление связей между двумя странами. Посол отметил, что Россия всегда готова к диалогу, если он строится на основе взаимного уважения и равноправия. "Многовековые дружеские связи народов двух стран не сможет испортить недружественная политика правительства Испании", – сказал он.

https://ria.ru/20240603/glavaalbares-1950218570.html

https://ria.ru/20241219/ispanija-1990034736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, испания, вашингтон (штат), юрий клименко