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Испания сохранила объемы закупок российского СПГ, заявил посол - РИА Новости, 19.12.2024
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05:02 19.12.2024 (обновлено: 05:03 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/ispanija-1990031922.html
Испания сохранила объемы закупок российского СПГ, заявил посол
Испания сохранила объемы закупок российского СПГ, заявил посол - РИА Новости, 19.12.2024
Испания сохранила объемы закупок российского СПГ, заявил посол
Испания сохранила в 2024 году объемы закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) на уровне предыдущего года, несмотря на громкие заявления властей о... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T05:02:00+03:00
2024-12-19T05:03:00+03:00
экономика
испания
россия
мадрид
юрий клименко
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МАДРИД, 19 дек – РИА Новости. Испания сохранила в 2024 году объемы закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) на уровне предыдущего года, несмотря на громкие заявления властей о необходимости сокращения импорта и замены его альтернативными источниками, сообщил посол России в Мадриде Юрий Клименко. "В 2024 году закупки нашего СПГ оставались на уровне прошлого года, несмотря на периодически звучащие громкие заявления испанских властей о необходимости сокращать их и заменять альтернативными источниками", - сказал он в разговоре с российскими журналистами. По его словам, такие противоречия демонстрируют, что экономическая целесообразность берет верх над политической риторикой, так как отечественное "голубое топливо" поставляется по весьма конкурентным и выгодным для испанцев ценам, прежде всего, в рамках имеющегося крупного многолетнего контракта. Посол отметил, что Испания все еще является одним из крупнейших импортеров российского СПГ в Евросоюзе. В 2023–2024 годах доля России в поставках газа в Испанию составила более 21%, причем значительная часть топлива позже перепродавалась в другие страны. Так, Испания извлекает для себя значительную коммерческую выгоду. Ранее генеральный директор европейского оператора терминалов СПГ Enagas Артуро Гонсало заявил, что его компания готова превзойти рекордные объемы экспорта топлива на фоне возможного прекращения транзита газа через Украину. При этом, за пять месяцев 2024 года именно Россия стала второй по величине поставок газа в Испанию. Согласно данным Enagas, с января по май этого года Россия поставила в Испанию 33 269 гигаватт-час (ГВт/ч) СПГ, около 22,5% от общего количества. Первое место занял Алжир, который экспортировал в Испанию более 36,1% от общего объема газа, а на третьем месте - США с 19,4%. В январе сообщалось, что импорт российского сжиженного природного газа в Испанию увеличился на 35% за 2023 год по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Так, импорт в Испанию достиг 72 690 ГВт/ч в 2023 году, в то время как за предыдущий год королевство закупило 53 859 ГВт/ч. Таким образом, Россия укрепила свои позиции в качестве третьего по величине поставщика газа в Испанию в 2023 году, на долю которого пришлось 18,3% от общего объема продаж.
https://ria.ru/20240615/ispaniya-1953070340.html
https://ria.ru/20241219/ispaniya-1990030805.html
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россия
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экономика, испания, россия, мадрид, юрий клименко
Экономика, Испания, Россия, Мадрид, Юрий Клименко
Испания сохранила объемы закупок российского СПГ, заявил посол

Клименко: Испания сохранила закупки российского СПГ на уровне прошлого года

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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МАДРИД, 19 дек – РИА Новости. Испания сохранила в 2024 году объемы закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) на уровне предыдущего года, несмотря на громкие заявления властей о необходимости сокращения импорта и замены его альтернативными источниками, сообщил посол России в Мадриде Юрий Клименко.
"В 2024 году закупки нашего СПГ оставались на уровне прошлого года, несмотря на периодически звучащие громкие заявления испанских властей о необходимости сокращать их и заменять альтернативными источниками", - сказал он в разговоре с российскими журналистами.
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По его словам, такие противоречия демонстрируют, что экономическая целесообразность берет верх над политической риторикой, так как отечественное "голубое топливо" поставляется по весьма конкурентным и выгодным для испанцев ценам, прежде всего, в рамках имеющегося крупного многолетнего контракта.
Посол отметил, что Испания все еще является одним из крупнейших импортеров российского СПГ в Евросоюзе. В 2023–2024 годах доля России в поставках газа в Испанию составила более 21%, причем значительная часть топлива позже перепродавалась в другие страны. Так, Испания извлекает для себя значительную коммерческую выгоду.
Ранее генеральный директор европейского оператора терминалов СПГ Enagas Артуро Гонсало заявил, что его компания готова превзойти рекордные объемы экспорта топлива на фоне возможного прекращения транзита газа через Украину.
При этом, за пять месяцев 2024 года именно Россия стала второй по величине поставок газа в Испанию. Согласно данным Enagas, с января по май этого года Россия поставила в Испанию 33 269 гигаватт-час (ГВт/ч) СПГ, около 22,5% от общего количества. Первое место занял Алжир, который экспортировал в Испанию более 36,1% от общего объема газа, а на третьем месте - США с 19,4%.
В январе сообщалось, что импорт российского сжиженного природного газа в Испанию увеличился на 35% за 2023 год по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Так, импорт в Испанию достиг 72 690 ГВт/ч в 2023 году, в то время как за предыдущий год королевство закупило 53 859 ГВт/ч. Таким образом, Россия укрепила свои позиции в качестве третьего по величине поставщика газа в Испанию в 2023 году, на долю которого пришлось 18,3% от общего объема продаж.
Мадрид, Испания - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Посол в Мадриде рассказал, зачем Испании участие в авантюре с активами
04:30
 
ЭкономикаИспанияРоссияМадридЮрий Клименко
 
 
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