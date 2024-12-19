https://ria.ru/20241219/isaevich-1990266642.html

Исаевич: господдержка МСП сфокусируется на сферах экономики предложений

Исаевич: господдержка МСП сфокусируется на сферах экономики предложений - РИА Новости, 19.12.2024

Исаевич: господдержка МСП сфокусируется на сферах экономики предложений

Особый фокус государственной поддержки малого и среднего бизнеса будет направлен на МСП в формирующих экономику предложения сферах; на эти цели будет направлено РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T20:18:00+03:00

2024-12-19T20:18:00+03:00

2024-12-19T21:09:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Особый фокус государственной поддержки малого и среднего бизнеса будет направлен на МСП в формирующих экономику предложения сферах; на эти цели будет направлено около половины финансирования, предусмотренного стратегией развития Корпорации МСП (КМСП) до 2030 года, сообщил генеральный директор КМСП Александр Исаевич, выступая в эфире телеканала "Россия 24". "Стратегия до 2030 года сфокусирована на поддержке субъектов МСП, которые работают и формируют экономику предложения. Это обрабатывающие производства, ИТ, сфера гостеприимства, малые технологические компании. Это те компании, которые могут в рамках текущего спроса сформировать предложение. До 2030 года на эти цели в рамках нашей стратегии предусмотрено более пяти триллионов рублей, половина из которых направлена на поддержание и развитие предпринимателей, в первую очередь, из экономики предложения", — подчеркнул он. По словам Исаевича, для стимулирования развития таких МСП будет использоваться комплекс востребованных у бизнеса инструментов. Из уже зарекомендовавших себя с положительной стороны это, прежде всего, "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. В дополнение к ним появятся и другие механизмы. "Будут сформированы новые инструменты для поддержания тех компаний, которые формируют технологический суверенитет. Совместно с Минпромторгом РФ будет запущена новая программа поддержки тех компаний, которые занимаются робототехникой, станкостроением. Совместно с Минэкономразвития РФ будет запущена новая программа для поддержки резидентов особых экономических зон. Будет работать льготная кредитная программа на инвестиционные цели совместно с Банком России", — сообщил Исаевич. Он добавил, что в дополнение к этим инструментам для широкого круга МСП будут реализовываться и более нишевые инструменты. Это в том числе льготный лизинг промышленного оборудования: под 6% — для российского оборудования, под 8% — для иностранного. Стратегия развития Корпорации МСП до 2030 года рассматривалась на заседании совета директоров в середине ноября. Согласно ей, в этот период малые и средние предприятия привлекут на развитие по всем финансовым программам Корпорации около 5,3 триллиона рублей. Стратегия нацелена на достижение цели указа президента по опережающему росту дохода на одного работника малого и среднего бизнеса. Способствовать этому должно решение трех масштабных задач, положенных в основу стратегии: стимулирование роста числа переходов МСП из одной категории в другую, обеспечение роста вклада малого и среднего бизнеса в экономику предложения, расширение участия МСП в обеспечении технологического суверенитета.

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