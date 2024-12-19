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Иран надеется на возобновление дипломатических отношений с Каиром - РИА Новости, 19.12.2024
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16:03 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/iran-1990193762.html
Иран надеется на возобновление дипломатических отношений с Каиром
Иран надеется на возобновление дипломатических отношений с Каиром - РИА Новости, 19.12.2024
Иран надеется на возобновление дипломатических отношений с Каиром
Тегеран и Каир, не имеющие дипломатических отношений более 40 лет, стали больше взаимодействовать друг с другом в течение последнего года, есть надежда, что в... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:03:00+03:00
2024-12-19T16:03:00+03:00
в мире
иран
египет
тегеран (город)
мехди санаи
масуд пезешкиан
аббас аракчи
обострение ситуации в сирии — 2024
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ТЕГЕРАН, 19 дек - РИА Новости. Тегеран и Каир, не имеющие дипломатических отношений более 40 лет, стали больше взаимодействовать друг с другом в течение последнего года, есть надежда, что в ближайшем будущем страны смогут заново открыть свои посольства, об этом заявил замглавы администрации иранского президента по политическим вопросам и экс-посол Ирана в России Мехди Санаи. Заявление Санаи прозвучало на фоне официального визита президента Ирана и главы МИД этой страны Масуда Пезешкиана и Аббаса Аракчи в Египет для участия в заседании "Исламской восьмёрки" (международная организация по развитию сотрудничества между мусульманскими государствами). Президент Ирана второй раз с момента создания этой исламской республики посещает Египет - по информации иранского агентства SNN, в прошлый раз визит иранского президента состоялся 11 лет назад, тогда Египет посетил Махмуд Ахмадинежад. "У Ирана и Египта нет политических отношений более 40 лет, однако в последний год... взаимодействие между странами увеличилось... Думаю, что создается почва для восстановления этих (дипломатических - ред.) отношений... Надеемся, что в ближайшем будущем... достигнем уровня возобновления работы посольств обеих стран", - передает слова Санаи агентство Mehr. Исламская восьмёрка (международная организация по развитию сотрудничества) была основана в 1996 году на стамбульской конференции "Сотрудничество в развитии" с целью содействия сотрудничеству между мусульманскими странами и защиты интересов исламского мира на международной арене. В её состав входят 8 стран: Бангладеш, Египет, Иран, Индонезия, Малайзия, Пакистан, Турция, Нигерия. Основные цели организации заключаются в укреплении политических, экономических и культурных связей между её членами, а также в поддержке мирного разрешения конфликтов и защите прав мусульман в разных частях мира. Еще в мае 2024 года султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид совершил официальный двухдневный визит в Тегеран, где в ходе встречи с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи заявил о желании Египта возобновить отношения с Ираном. Верховный лидер в ответ сообщил, что Иран "приветствует такую позицию и не имеет возражений на этот счет". После этого президент Ирана Эбрахим Раиси поручил МИД страны заняться вопросом восстановления отношений с Египтом. В июле в 2024 году иранские СМИ сообщали, что Тегеран и Каир намерены через полтора месяца восстановить прямое авиасообщение между двумя странами.
https://ria.ru/20240414/egipta-1939868294.html
https://ria.ru/20241209/tegeran-1988173661.html
иран
египет
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в мире, иран, египет, тегеран (город), мехди санаи, масуд пезешкиан, аббас аракчи, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Иран, Египет, Тегеран (город), Мехди Санаи, Масуд Пезешкиан, Аббас Аракчи, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Иран надеется на возобновление дипломатических отношений с Каиром

Экс-посол Санаи: есть надежда, что Иран и Египет откроют посольства друг у друга

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкЭкс-посол Ирана в Российской Федерации Мехди Санаи
Экс-посол Ирана в Российской Федерации Мехди Санаи - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Экс-посол Ирана в Российской Федерации Мехди Санаи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 дек - РИА Новости. Тегеран и Каир, не имеющие дипломатических отношений более 40 лет, стали больше взаимодействовать друг с другом в течение последнего года, есть надежда, что в ближайшем будущем страны смогут заново открыть свои посольства, об этом заявил замглавы администрации иранского президента по политическим вопросам и экс-посол Ирана в России Мехди Санаи.
Заявление Санаи прозвучало на фоне официального визита президента Ирана и главы МИД этой страны Масуда Пезешкиана и Аббаса Аракчи в Египет для участия в заседании "Исламской восьмёрки" (международная организация по развитию сотрудничества между мусульманскими государствами). Президент Ирана второй раз с момента создания этой исламской республики посещает Египет - по информации иранского агентства SNN, в прошлый раз визит иранского президента состоялся 11 лет назад, тогда Египет посетил Махмуд Ахмадинежад.
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"У Ирана и Египта нет политических отношений более 40 лет, однако в последний год... взаимодействие между странами увеличилось... Думаю, что создается почва для восстановления этих (дипломатических - ред.) отношений... Надеемся, что в ближайшем будущем... достигнем уровня возобновления работы посольств обеих стран", - передает слова Санаи агентство Mehr.
Исламская восьмёрка (международная организация по развитию сотрудничества) была основана в 1996 году на стамбульской конференции "Сотрудничество в развитии" с целью содействия сотрудничеству между мусульманскими странами и защиты интересов исламского мира на международной арене. В её состав входят 8 стран: Бангладеш, Египет, Иран, Индонезия, Малайзия, Пакистан, Турция, Нигерия. Основные цели организации заключаются в укреплении политических, экономических и культурных связей между её членами, а также в поддержке мирного разрешения конфликтов и защите прав мусульман в разных частях мира.
Еще в мае 2024 года султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид совершил официальный двухдневный визит в Тегеран, где в ходе встречи с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи заявил о желании Египта возобновить отношения с Ираном. Верховный лидер в ответ сообщил, что Иран "приветствует такую позицию и не имеет возражений на этот счет". После этого президент Ирана Эбрахим Раиси поручил МИД страны заняться вопросом восстановления отношений с Египтом. В июле в 2024 году иранские СМИ сообщали, что Тегеран и Каир намерены через полтора месяца восстановить прямое авиасообщение между двумя странами.
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9 декабря, 14:37
 
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