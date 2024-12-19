https://ria.ru/20241219/iran-1990142941.html

Россия вывезла несколько тысяч иранских бойцов из Сирии, заявил Путин

Россия вывезла несколько тысяч иранских бойцов из Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Россия вывезла несколько тысяч иранских бойцов из Сирии, заявил Путин

Россия вывезла 4 тысячи иранских бойцов в Тегеран из Сирии, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:05:00+03:00

2024-12-19T14:05:00+03:00

2024-12-19T14:05:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия вывезла 4 тысячи иранских бойцов в Тегеран из Сирии, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. "Если раньше, допустим, те же наши иранские друзья просили помочь им перевести свои подразделения на территории Сирии, то теперь они нас попросили выводить их оттуда. Мы вывезли 4 тысячи иранских бойцов в Тегеран с базы Хмеймим. Часть так называемых проиранских подразделений ушли без боя в Ливан, часть - в Ирак", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, тегеран (город), сирия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, иран