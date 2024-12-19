Рейтинг@Mail.ru
Россия вывезла несколько тысяч иранских бойцов из Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
14:05 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/iran-1990142941.html
Россия вывезла несколько тысяч иранских бойцов из Сирии, заявил Путин
Россия вывезла несколько тысяч иранских бойцов из Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Россия вывезла несколько тысяч иранских бойцов из Сирии, заявил Путин
Россия вывезла 4 тысячи иранских бойцов в Тегеран из Сирии, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:05:00+03:00
2024-12-19T14:05:00+03:00
война в сирии
в мире
россия
тегеран (город)
сирия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия вывезла 4 тысячи иранских бойцов в Тегеран из Сирии, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. "Если раньше, допустим, те же наши иранские друзья просили помочь им перевести свои подразделения на территории Сирии, то теперь они нас попросили выводить их оттуда. Мы вывезли 4 тысячи иранских бойцов в Тегеран с базы Хмеймим. Часть так называемых проиранских подразделений ушли без боя в Ливан, часть - в Ирак", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
россия
тегеран (город)
сирия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, тегеран (город), сирия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, иран
Война в Сирии, В мире, Россия, Тегеран (город), Сирия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Иран
Россия вывезла несколько тысяч иранских бойцов из Сирии, заявил Путин

Путин: Россия вывезла четыре тысячи иранских бойцов из Сирии в Тегеран

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия вывезла 4 тысячи иранских бойцов в Тегеран из Сирии, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Если раньше, допустим, те же наши иранские друзья просили помочь им перевести свои подразделения на территории Сирии, то теперь они нас попросили выводить их оттуда. Мы вывезли 4 тысячи иранских бойцов в Тегеран с базы Хмеймим. Часть так называемых проиранских подразделений ушли без боя в Ливан, часть - в Ирак", - сказал Путин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
 
Война в СирииВ миреРоссияТегеран (город)СирияВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Иран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала