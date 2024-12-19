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Россия вывезла несколько тысяч иранских бойцов из Сирии, заявил Путин
Россия вывезла несколько тысяч иранских бойцов из Сирии, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Россия вывезла несколько тысяч иранских бойцов из Сирии, заявил Путин
Россия вывезла 4 тысячи иранских бойцов в Тегеран из Сирии, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:05:00+03:00
2024-12-19T14:05:00+03:00
2024-12-19T14:05:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия вывезла 4 тысячи иранских бойцов в Тегеран из Сирии, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. "Если раньше, допустим, те же наши иранские друзья просили помочь им перевести свои подразделения на территории Сирии, то теперь они нас попросили выводить их оттуда. Мы вывезли 4 тысячи иранских бойцов в Тегеран с базы Хмеймим. Часть так называемых проиранских подразделений ушли без боя в Ливан, часть - в Ирак", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, тегеран (город), сирия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, иран
Война в Сирии, В мире, Россия, Тегеран (город), Сирия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Иран
Россия вывезла несколько тысяч иранских бойцов из Сирии, заявил Путин
Путин: Россия вывезла четыре тысячи иранских бойцов из Сирии в Тегеран