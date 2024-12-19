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Путин прокомментировал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по Украине - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 19.12.2024 (обновлено: 16:33 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/initsiativy-1990204931.html
Путин прокомментировал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по Украине
Путин прокомментировал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по Украине - РИА Новости, 19.12.2024
Путин прокомментировал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по Украине
Президент России Владимир Путин назвал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР искренними попытками поиска решений урегулирования вокруг Украины. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:27:00+03:00
2024-12-19T16:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
китай
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владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР искренними попытками поиска решений урегулирования вокруг Украины."Что касается мирных инициатив Китайской Народной Республики – это и мирные инициативы Бразилии, и Южно-Африканской Республики. Почему мы обратили на это внимание? Потому что это искренняя попытка поиска решения. На наш взгляд, эта попытка является такой сбалансированной и ничего не навязывающей ни одной из сторон - ни Украине, ни России", - сказал Путин в четверг на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20240916/ukraina-1972825247.html
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в мире, китай, бразилия, юар, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Бразилия, ЮАР, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Украина
Путин прокомментировал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по Украине

Путин назвал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по Украине искренними

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР искренними попытками поиска решений урегулирования вокруг Украины.
"Что касается мирных инициатив Китайской Народной Республики – это и мирные инициативы Бразилии, и Южно-Африканской Республики. Почему мы обратили на это внимание? Потому что это искренняя попытка поиска решения. На наш взгляд, эта попытка является такой сбалансированной и ничего не навязывающей ни одной из сторон - ни Украине, ни России", - сказал Путин в четверг на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Все стали пацифистами. Мирные планы посыпались как из рога изобилия
16 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайБразилияЮАРВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Украина
 
 
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