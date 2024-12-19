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Путин прокомментировал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по Украине
Путин прокомментировал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по Украине - РИА Новости, 19.12.2024
Путин прокомментировал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по Украине
Президент России Владимир Путин назвал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР искренними попытками поиска решений урегулирования вокруг Украины. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:27:00+03:00
2024-12-19T16:27:00+03:00
2024-12-19T16:33:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР искренними попытками поиска решений урегулирования вокруг Украины."Что касается мирных инициатив Китайской Народной Республики – это и мирные инициативы Бразилии, и Южно-Африканской Республики. Почему мы обратили на это внимание? Потому что это искренняя попытка поиска решения. На наш взгляд, эта попытка является такой сбалансированной и ничего не навязывающей ни одной из сторон - ни Украине, ни России", - сказал Путин в четверг на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Бразилия, ЮАР, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Украина
Путин прокомментировал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по Украине
Путин назвал мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по Украине искренними