https://ria.ru/20241219/gubernatormalkov-1990266869.html

Малков: обращения рязанцев на горячую линию президента РФ взяты в работу

Малков: обращения рязанцев на горячую линию президента РФ взяты в работу - РИА Новости, 19.12.2024

Малков: обращения рязанцев на горячую линию президента РФ взяты в работу

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что все обращения, поступившие от жителей региона в рамках прямой линии президента РФ Владимира Путина, взяты РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T20:20:00+03:00

2024-12-19T20:20:00+03:00

2024-12-19T20:20:00+03:00

рязанская область

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павел малков

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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РЯЗАНЬ, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что все обращения, поступившие от жителей региона в рамках прямой линии президента РФ Владимира Путина, взяты в работу. Прямая линия президента РФ Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, прошла в четверг. "По итогам прямой линии провёл с заместителями оперативное совещание. Миллионы россиян направили свои вопросы на горячую линию президента. Все обращения от жителей Рязанской области берём в работу - под личный контроль руководителей соответствующих ведомств и муниципалитетов", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что глава государства подвёл итоги года и ответил на множество вопросов жителей страны: от геополитики и экономики до решения проблем конкретных людей. "Россия развивается, несмотря на беспрецедентные угрозы. Ситуация в экономике устойчивая, во многом благодаря укреплению суверенитета. Военнослужащие, в том числе рязанцы, каждый день продвигаются, героически освобождая мирных жителей от неонацистского режима. Наши строители и волонтёры помогают восстанавливать мирную жизнь", - добавил Малков. Он подчеркнул особую актуальность вопроса демографии. "Постоянно пополняется материнский капитал, работает семейная ипотека и выплаты семьям с детьми в размере 450 тысяч рублей. Президент отметил, что каждый рабочий день глав регионов должен начинаться и заканчиваться с демографических вопросов. Постоянно этим занимаемся, недавно ввели новые меры поддержки для молодых семей", - добавил губернатор. Как напомнил глава региона, президент РФ отдельно отметил вопрос организации здравоохранения в регионах. "Постепенно приводим в порядок медучреждения, закупаем необходимое медицинское оборудование, занимаемся кадрами. Все это стало возможным благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Открываются новые медучреждения, новые ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты - ред.), приводятся в порядок действующие. Этим вопросом и дальше будем также системно заниматься", – приводит слова Малкова его пресс-служба.

https://ria.ru/20241217/pobeda-1989788479.html

https://ria.ru/20241216/malkov-1989387418.html

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россия, рязанская область, павел малков, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным