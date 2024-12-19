https://ria.ru/20241219/gruziya-1990209847.html
Лондон ввел санкции против главы МВД Грузии
Лондон ввел санкции против главы МВД Грузии - РИА Новости, 19.12.2024
Лондон ввел санкции против главы МВД Грузии
Великобритания внесла в обновленный санкционный список министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, а также главу департамента полиции Тбилиси Сулхана... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:37:00+03:00
2024-12-19T16:37:00+03:00
2024-12-19T16:39:00+03:00
вахтанг гомелаури
грузия
лондон
великобритания
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878463892_0:76:3061:1798_1920x0_80_0_0_f37326c750079cfb2d2aef61149b7801.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Великобритания внесла в обновленный санкционный список министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, а также главу департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили и директора департамента специальных задач МВД Грузии Звиада Харазишвили, следует из опубликованного документа минфина королевства. Решение обосновывается тем, что каждый "является и/или был ответственен за деятельность, которая равносильна серьезному нарушению прав лиц не подвергаться жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию".
https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989710601.html
грузия
лондон
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878463892_0:0:2674:2006_1920x0_80_0_0_6a3ecd7d76d626f5b4850270e07b48f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вахтанг гомелаури, грузия, лондон, великобритания, в мире
Вахтанг Гомелаури, Грузия, Лондон, Великобритания, В мире
Лондон ввел санкции против главы МВД Грузии
Лондон ввел санкции против главы МВД Грузии Гомелаури