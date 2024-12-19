https://ria.ru/20241219/gruziya-1990209847.html

Лондон ввел санкции против главы МВД Грузии

Лондон ввел санкции против главы МВД Грузии - РИА Новости, 19.12.2024

Лондон ввел санкции против главы МВД Грузии

Великобритания внесла в обновленный санкционный список министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, а также главу департамента полиции Тбилиси Сулхана... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:37:00+03:00

2024-12-19T16:37:00+03:00

2024-12-19T16:39:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Великобритания внесла в обновленный санкционный список министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, а также главу департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили и директора департамента специальных задач МВД Грузии Звиада Харазишвили, следует из опубликованного документа минфина королевства. Решение обосновывается тем, что каждый "является и/или был ответственен за деятельность, которая равносильна серьезному нарушению прав лиц не подвергаться жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию".

https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989710601.html

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вахтанг гомелаури, грузия, лондон, великобритания, в мире