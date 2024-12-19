Рейтинг@Mail.ru
Лондон ввел санкции против главы МВД Грузии - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 19.12.2024 (обновлено: 16:39 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/gruziya-1990209847.html
Лондон ввел санкции против главы МВД Грузии
Лондон ввел санкции против главы МВД Грузии - РИА Новости, 19.12.2024
Лондон ввел санкции против главы МВД Грузии
Великобритания внесла в обновленный санкционный список министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, а также главу департамента полиции Тбилиси Сулхана... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:37:00+03:00
2024-12-19T16:39:00+03:00
вахтанг гомелаури
грузия
лондон
великобритания
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878463892_0:76:3061:1798_1920x0_80_0_0_f37326c750079cfb2d2aef61149b7801.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Великобритания внесла в обновленный санкционный список министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, а также главу департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили и директора департамента специальных задач МВД Грузии Звиада Харазишвили, следует из опубликованного документа минфина королевства. Решение обосновывается тем, что каждый "является и/или был ответственен за деятельность, которая равносильна серьезному нарушению прав лиц не подвергаться жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию".
https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989710601.html
грузия
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878463892_0:0:2674:2006_1920x0_80_0_0_6a3ecd7d76d626f5b4850270e07b48f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вахтанг гомелаури, грузия, лондон, великобритания, в мире
Вахтанг Гомелаури, Грузия, Лондон, Великобритания, В мире
Лондон ввел санкции против главы МВД Грузии

Лондон ввел санкции против главы МВД Грузии Гомелаури

© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Великобритания внесла в обновленный санкционный список министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, а также главу департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили и директора департамента специальных задач МВД Грузии Звиада Харазишвили, следует из опубликованного документа минфина королевства.
Решение обосновывается тем, что каждый "является и/или был ответственен за деятельность, которая равносильна серьезному нарушению прав лиц не подвергаться жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию".
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Британия расширила антироссийские санкции
17 декабря, 15:07
 
Вахтанг ГомелауриГрузияЛондонВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала