https://ria.ru/20241219/gost-1990281083.html

Путин пошутил над словами Пескова о нетрадиционном госте

Путин пошутил над словами Пескова о нетрадиционном госте - РИА Новости, 19.12.2024

Путин пошутил над словами Пескова о нетрадиционном госте

Владимир Путин пошутил над словами пресс-секретаря Дмитрия Пескова во время приглашения спикера на пресс-конференции. РИА Новости, 19.12.2024

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россия

владимир путин

дмитрий песков

прямая линия с владимиром путиным

политика

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Путин пошутил над словами пресс-секретаря Дмитрия Пескова во время приглашения спикера на пресс-конференции.На мероприятии присутствовал белорусский блогер Владислав Бумага, известный как Влад А4, которого Песков представил как нетрадиционного гостя."В каком смысле?", — в шутку спросил российский лидер.Пресс-секретарь пояснил, что блогеры редко принимают участия в подобных мероприятиях, а сам Влад рассказал, что недавно стал отцом.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходила в четверг — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.

https://ria.ru/20241219/sobchak-1990240929.html

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Ответы Путина на вопросы блогера Влада Бумаги В беседе – о том, псевдоним это или реальная фамилия блогера, зачем замедляют YouTube в России и чувстве ответственности перед детьми. 2024-12-19T23:05 true PT6M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным, политика