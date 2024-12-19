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Путин пошутил над словами Пескова о нетрадиционном госте
Путин пошутил над словами Пескова о нетрадиционном госте - РИА Новости, 19.12.2024
Путин пошутил над словами Пескова о нетрадиционном госте
Владимир Путин пошутил над словами пресс-секретаря Дмитрия Пескова во время приглашения спикера на пресс-конференции. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T23:05:00+03:00
2024-12-19T23:05:00+03:00
2024-12-19T23:05:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
прямая линия с владимиром путиным
политика
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Путин пошутил над словами пресс-секретаря Дмитрия Пескова во время приглашения спикера на пресс-конференции.На мероприятии присутствовал белорусский блогер Владислав Бумага, известный как Влад А4, которого Песков представил как нетрадиционного гостя."В каком смысле?", — в шутку спросил российский лидер.Пресс-секретарь пояснил, что блогеры редко принимают участия в подобных мероприятиях, а сам Влад рассказал, что недавно стал отцом.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходила в четверг — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.
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Ответы Путина на вопросы блогера Влада Бумаги
В беседе – о том, псевдоним это или реальная фамилия блогера, зачем замедляют YouTube в России и чувстве ответственности перед детьми.
2024-12-19T23:05
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россия, владимир путин, дмитрий песков, прямая линия с владимиром путиным, политика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Прямая линия с Владимиром Путиным, Политика
Путин пошутил над словами Пескова о нетрадиционном госте
Путин пошутил над словами Пескова о нетрадиционном госте Владе А4