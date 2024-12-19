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Госдума достигла целей при рассмотрении федерального бюджета - РИА Новости, 19.12.2024
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20:59 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/gosduma-1990271497.html
Госдума достигла целей при рассмотрении федерального бюджета
Госдума достигла целей при рассмотрении федерального бюджета - РИА Новости, 19.12.2024
Госдума достигла целей при рассмотрении федерального бюджета
Все цели при рассмотрении федерального бюджета достигнуты, соцобязательства обеспечены, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T20:59:00+03:00
2024-12-19T20:59:00+03:00
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все цели при рассмотрении федерального бюджета достигнуты, соцобязательства обеспечены, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференцсвязи. Володин в ходе встречи сказал главе государства, что Госдума в четверг завершила осеннюю сессию, которая всегда связана с принятием бюджета. Бюджет в такое непростое время - очень ответственный и важный документ. "Тем более время вызовов. Надо постараться сделать все для того, чтобы все решения, принятые на уровне президента, а также обязательства перед гражданами были выполнены. Также мы говорим о необходимости решения вопросов, связанных с развитием страны, ну и, конечно, обеспечения всем необходимым участников специальной военной операции. Сегодня, можно уже сказать, все эти цели при рассмотрении бюджета достигнуты, и гарантии обеспечены, и также предусмотрены необходимые денежные средства для того, чтобы реализовать поручения президента, которые ранее были даны, в части индексации пенсий работающим пенсионерам", - сказал Володин.
https://ria.ru/20241219/putin-1990269475.html
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россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Госдума достигла целей при рассмотрении федерального бюджета

Володин заявил, что все цели при рассмотрении федерального бюджета достигнуты

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В здании Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все цели при рассмотрении федерального бюджета достигнуты, соцобязательства обеспечены, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференцсвязи.
Володин в ходе встречи сказал главе государства, что Госдума в четверг завершила осеннюю сессию, которая всегда связана с принятием бюджета. Бюджет в такое непростое время - очень ответственный и важный документ.
"Тем более время вызовов. Надо постараться сделать все для того, чтобы все решения, принятые на уровне президента, а также обязательства перед гражданами были выполнены. Также мы говорим о необходимости решения вопросов, связанных с развитием страны, ну и, конечно, обеспечения всем необходимым участников специальной военной операции. Сегодня, можно уже сказать, все эти цели при рассмотрении бюджета достигнуты, и гарантии обеспечены, и также предусмотрены необходимые денежные средства для того, чтобы реализовать поручения президента, которые ранее были даны, в части индексации пенсий работающим пенсионерам", - сказал Володин.
Президент Владимир Путин и спикер Госдумы РФ В. Володин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Володиным
Вчера, 20:46
 
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