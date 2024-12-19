https://ria.ru/20241219/gosduma-1990271497.html
Госдума достигла целей при рассмотрении федерального бюджета
Госдума достигла целей при рассмотрении федерального бюджета - РИА Новости, 19.12.2024
Госдума достигла целей при рассмотрении федерального бюджета
Все цели при рассмотрении федерального бюджета достигнуты, соцобязательства обеспечены, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T20:59:00+03:00
2024-12-19T20:59:00+03:00
2024-12-19T20:59:00+03:00
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вячеслав володин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все цели при рассмотрении федерального бюджета достигнуты, соцобязательства обеспечены, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференцсвязи. Володин в ходе встречи сказал главе государства, что Госдума в четверг завершила осеннюю сессию, которая всегда связана с принятием бюджета. Бюджет в такое непростое время - очень ответственный и важный документ. "Тем более время вызовов. Надо постараться сделать все для того, чтобы все решения, принятые на уровне президента, а также обязательства перед гражданами были выполнены. Также мы говорим о необходимости решения вопросов, связанных с развитием страны, ну и, конечно, обеспечения всем необходимым участников специальной военной операции. Сегодня, можно уже сказать, все эти цели при рассмотрении бюджета достигнуты, и гарантии обеспечены, и также предусмотрены необходимые денежные средства для того, чтобы реализовать поручения президента, которые ранее были даны, в части индексации пенсий работающим пенсионерам", - сказал Володин.
https://ria.ru/20241219/putin-1990269475.html
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россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Госдума достигла целей при рассмотрении федерального бюджета
Володин заявил, что все цели при рассмотрении федерального бюджета достигнуты
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Все цели при рассмотрении федерального бюджета достигнуты, соцобязательства обеспечены, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференцсвязи.
Володин
в ходе встречи сказал главе государства, что Госдума
в четверг завершила осеннюю сессию, которая всегда связана с принятием бюджета. Бюджет в такое непростое время - очень ответственный и важный документ.
"Тем более время вызовов. Надо постараться сделать все для того, чтобы все решения, принятые на уровне президента, а также обязательства перед гражданами были выполнены. Также мы говорим о необходимости решения вопросов, связанных с развитием страны, ну и, конечно, обеспечения всем необходимым участников специальной военной операции. Сегодня, можно уже сказать, все эти цели при рассмотрении бюджета достигнуты, и гарантии обеспечены, и также предусмотрены необходимые денежные средства для того, чтобы реализовать поручения президента, которые ранее были даны, в части индексации пенсий работающим пенсионерам", - сказал Володин.