https://ria.ru/20241219/gosduma-1990221439.html

Госдума внесет изменения в законы о выплатах бойцам в Курской области

Госдума внесет изменения в законы о выплатах бойцам в Курской области - РИА Новости, 19.12.2024

Госдума внесет изменения в законы о выплатах бойцам в Курской области

Госдума оперативно внесет изменения в законодательство для разрешения вопросов о выплатах бойцам в Курской области, сообщил первый замглавы фракции "Единая... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:18:00+03:00

2024-12-19T17:18:00+03:00

2024-12-19T17:30:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Госдума оперативно внесет изменения в законодательство для разрешения вопросов о выплатах бойцам в Курской области, сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин.Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что нужно исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области. По его словам, военнослужащие получат то, что причитается за исполнение воинского долга перед Родиной на линии боевого соприкосновения."Сегодня был задан вопрос по выплатам участникам контртеррористической операции в Курской области... Этот вопрос будет решен в самое ближайшее время… Часть вопросов, которые касаются поддержки семей защитников и самих участников боевых действий, они могут быть разрешены через подзаконные акты. В случае необходимости, а мы считаем, такая необходимость есть, мы будем вносить, и очень оперативно, изменения в действующее законодательство", - сказал Вяткин журналистам.

https://ria.ru/20241219/putin-1990164499.html

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общество, курская область, россия, дмитрий вяткин, владимир путин, госдума рф, единая россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024