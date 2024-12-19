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Госдума внесет изменения в законы о выплатах бойцам в Курской области
Госдума внесет изменения в законы о выплатах бойцам в Курской области - РИА Новости, 19.12.2024
Госдума внесет изменения в законы о выплатах бойцам в Курской области
Госдума оперативно внесет изменения в законодательство для разрешения вопросов о выплатах бойцам в Курской области, сообщил первый замглавы фракции "Единая... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:18:00+03:00
2024-12-19T17:18:00+03:00
2024-12-19T17:30:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Госдума оперативно внесет изменения в законодательство для разрешения вопросов о выплатах бойцам в Курской области, сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин.Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что нужно исправить ситуацию с выплатами бойцам в Курской области. По его словам, военнослужащие получат то, что причитается за исполнение воинского долга перед Родиной на линии боевого соприкосновения."Сегодня был задан вопрос по выплатам участникам контртеррористической операции в Курской области... Этот вопрос будет решен в самое ближайшее время… Часть вопросов, которые касаются поддержки семей защитников и самих участников боевых действий, они могут быть разрешены через подзаконные акты. В случае необходимости, а мы считаем, такая необходимость есть, мы будем вносить, и очень оперативно, изменения в действующее законодательство", - сказал Вяткин журналистам.
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общество, курская область, россия, дмитрий вяткин, владимир путин, госдума рф, единая россия, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Общество, Курская область, Россия, Дмитрий Вяткин, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Госдума внесет изменения в законы о выплатах бойцам в Курской области
Вяткин: Госдума внесет изменения в законы о выплатах бойцам в Курской области