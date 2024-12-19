https://ria.ru/20241219/gorlovka-1990071609.html

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до девяти человек

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до девяти человек - РИА Новости, 19.12.2024

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до девяти человек

Число пострадавших мирных жителей при обстреле украинскими войсками центра Горловки в ДНР возросло до девяти, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:34:00+03:00

2024-12-19T11:34:00+03:00

2024-12-19T11:34:00+03:00

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ДОНЕЦК, 19 дек – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей при обстреле украинскими войсками центра Горловки в ДНР возросло до девяти, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, возросло до девяти", - написал Приходько.Ранее он сообщал, что восемь человек ранены около городской больницы в Горловке в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241218/gorlovka-1990014853.html

горловка

донецкая народная республика

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