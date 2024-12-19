https://ria.ru/20241219/gorlovka-1990057331.html

При обстреле Горловки кассетными боеприпасами пострадали восемь человек

При обстреле Горловки кассетными боеприпасами пострадали восемь человек - РИА Новости, 19.12.2024

При обстреле Горловки кассетными боеприпасами пострадали восемь человек

При обстреле ВСУ центра Горловки получили ранения восемь человек, сообщил мэр Иван Приходько в Telegarm-канале. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T10:29:00+03:00

2024-12-19T10:29:00+03:00

2024-12-19T11:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

горловка

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украина

вооруженные силы украины

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 19 дек — РИА Новости. При обстреле ВСУ центра Горловки получили ранения восемь человек, сообщил мэр Иван Приходько в Telegarm-канале."Вследствие обстрела центра Горловки кассетными боеприпасами вооруженными формированиями Украины около городской больницы № 2 ранены восемь мирных граждан", — написал он.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 10:05 мск украинские войска выпустили по Центрально-городскому району Горловки два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. А часом ранее они обстреляли Никитовский район двумя 155-миллиметровыми снарядами.Кассетные боеприпасы украинские войска получают от США в рамках военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20241219/obstrel-1990019344.html

https://ria.ru/20241219/prikaz-1990052599.html

горловка

донецкая народная республика

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безопасность, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, иван приходько, стирол