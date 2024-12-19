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При обстреле Горловки кассетными боеприпасами пострадали восемь человек
При обстреле Горловки кассетными боеприпасами пострадали восемь человек - РИА Новости, 19.12.2024
При обстреле Горловки кассетными боеприпасами пострадали восемь человек
При обстреле ВСУ центра Горловки получили ранения восемь человек, сообщил мэр Иван Приходько в Telegarm-канале. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:29:00+03:00
2024-12-19T10:29:00+03:00
2024-12-19T11:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 19 дек — РИА Новости. При обстреле ВСУ центра Горловки получили ранения восемь человек, сообщил мэр Иван Приходько в Telegarm-канале."Вследствие обстрела центра Горловки кассетными боеприпасами вооруженными формированиями Украины около городской больницы № 2 ранены восемь мирных граждан", — написал он.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 10:05 мск украинские войска выпустили по Центрально-городскому району Горловки два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. А часом ранее они обстреляли Никитовский район двумя 155-миллиметровыми снарядами.Кассетные боеприпасы украинские войска получают от США в рамках военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20241219/obstrel-1990019344.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько, Стирол
При обстреле Горловки кассетными боеприпасами пострадали восемь человек
При обстреле центра Горловки кассетными боеприпасами пострадали восемь человек