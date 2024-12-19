Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Горловки кассетными боеприпасами пострадали восемь человек - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 19.12.2024 (обновлено: 11:06 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/gorlovka-1990057331.html
При обстреле Горловки кассетными боеприпасами пострадали восемь человек
При обстреле Горловки кассетными боеприпасами пострадали восемь человек - РИА Новости, 19.12.2024
При обстреле Горловки кассетными боеприпасами пострадали восемь человек
При обстреле ВСУ центра Горловки получили ранения восемь человек, сообщил мэр Иван Приходько в Telegarm-канале. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:29:00+03:00
2024-12-19T11:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
иван приходько
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990059664_0:264:591:596_1920x0_80_0_0_5297f23eb3c56411520d71a542bfee00.jpg
ДОНЕЦК, 19 дек — РИА Новости. При обстреле ВСУ центра Горловки получили ранения восемь человек, сообщил мэр Иван Приходько в Telegarm-канале."Вследствие обстрела центра Горловки кассетными боеприпасами вооруженными формированиями Украины около городской больницы № 2 ранены восемь мирных граждан", — написал он.По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 10:05 мск украинские войска выпустили по Центрально-городскому району Горловки два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. А часом ранее они обстреляли Никитовский район двумя 155-миллиметровыми снарядами.Кассетные боеприпасы украинские войска получают от США в рамках военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20241219/obstrel-1990019344.html
https://ria.ru/20241219/prikaz-1990052599.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990059664_0:196:591:639_1920x0_80_0_0_af58ae958976719fba7321ea3e3a6a3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько, Стирол
При обстреле Горловки кассетными боеприпасами пострадали восемь человек

При обстреле центра Горловки кассетными боеприпасами пострадали восемь человек

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела Горловки кассетными снарядами. 19 декабря 2024
Последствия обстрела Горловки кассетными снарядами. 19 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела Горловки кассетными снарядами. 19 декабря 2024
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 19 дек — РИА Новости. При обстреле ВСУ центра Горловки получили ранения восемь человек, сообщил мэр Иван Приходько в Telegarm-канале.
"Вследствие обстрела центра Горловки кассетными боеприпасами вооруженными формированиями Украины около городской больницы № 2 ранены восемь мирных граждан", — написал он.
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР
00:50
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 10:05 мск украинские войска выпустили по Центрально-городскому району Горловки два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. А часом ранее они обстреляли Никитовский район двумя 155-миллиметровыми снарядами.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. Там расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе там проживали более 250 тысяч человек.

Кассетные боеприпасы украинские войска получают от США в рамках военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Рогов рассказал, какой приказ отдали группировке ВСУ в Курахово
09:46
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныИван ПриходькоСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала