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Путин высказался о работе Google в России
Путин высказался о работе Google в России - РИА Новости, 19.12.2024
Путин высказался о работе Google в России
Google сам создал для себя проблемы для работы в России, компания и Youtube, в частности, должны соблюдать законы страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:58:00+03:00
2024-12-19T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Google сам создал для себя проблемы для работы в России, компания и Youtube, в частности, должны соблюдать законы страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Google, он же хозяин Youtube, он когда создавал здесь у нас свою сеть, он создал и соответствующие "дочки" в России, юрлица, которым он платит, сервисы соответствующие создавал, которые надо обслуживать. Создав эти "дочки", он работал с ними, а после того, как на Западе начали вводить различные ограничения и санкции, Google сократил их финансирование, сократил поставку сюда соответствующей техники. Таким образом создал сам для себя определенные проблемы", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Кроме того, глава государства добавил, что Youtube и Google должны соблюдать российские законы и избегать "жульничества в сети", не должны злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, google, youtube, прямая линия с владимиром путиным — 2024, технологии
Россия, Владимир Путин, Google, YouTube, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Технологии
Путин высказался о работе Google в России
Путин: Google сам создал для себя проблемы для работы в России