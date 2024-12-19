https://ria.ru/20241219/google-1990168896.html

Путин высказался о работе Google в России

Путин высказался о работе Google в России - РИА Новости, 19.12.2024

Путин высказался о работе Google в России

Google сам создал для себя проблемы для работы в России, компания и Youtube, в частности, должны соблюдать законы страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:58:00+03:00

2024-12-19T14:58:00+03:00

2024-12-19T15:14:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Google сам создал для себя проблемы для работы в России, компания и Youtube, в частности, должны соблюдать законы страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Google, он же хозяин Youtube, он когда создавал здесь у нас свою сеть, он создал и соответствующие "дочки" в России, юрлица, которым он платит, сервисы соответствующие создавал, которые надо обслуживать. Создав эти "дочки", он работал с ними, а после того, как на Западе начали вводить различные ограничения и санкции, Google сократил их финансирование, сократил поставку сюда соответствующей техники. Таким образом создал сам для себя определенные проблемы", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Кроме того, глава государства добавил, что Youtube и Google должны соблюдать российские законы и избегать "жульничества в сети", не должны злоупотреблять сетью для достижения политических целей своих правительств.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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