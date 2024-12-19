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Путин высказался о позиции Украины по транзиту газа - РИА Новости, 19.12.2024
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16:16 19.12.2024 (обновлено: 17:03 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/gaz-1990200290.html
Путин высказался о позиции Украины по транзиту газа
Путин высказался о позиции Украины по транзиту газа - РИА Новости, 19.12.2024
Путин высказался о позиции Украины по транзиту газа
Президент России Владимир Путин напомнил об отказе Украины от продления контракта на транзит газа и подчеркнул, что это не проблема РФ. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:16:00+03:00
2024-12-19T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил об отказе Украины от продления контракта на транзит газа и подчеркнул, что это не проблема РФ."Украина отказалась от продления контракта, транзитного контракта. Это же не мы отказались, это Украина отказывается. Украина отказалась от продления контракта, хотя получала от нас там где-то 700-800 миллионов долларов по году за контракт. Сейчас возникают вопросы, что с этим делать, но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."(Украина - ред.) создает им (европейцам - ред.) проблемы, перекрывая наши поставки относительно дешевого газа в Европу", - добавил он.Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор. Эксперты предупреждали, что остановка поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе.Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев в случае остановки транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14–15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html
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украина, россия, владимир путин, в мире, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Украина, Россия, Владимир Путин, В мире, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин высказался о позиции Украины по транзиту газа

Путин напомнил об отказе Украины от продления контракта на транзит газа

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил об отказе Украины от продления контракта на транзит газа и подчеркнул, что это не проблема РФ.
"Украина отказалась от продления контракта, транзитного контракта. Это же не мы отказались, это Украина отказывается. Украина отказалась от продления контракта, хотя получала от нас там где-то 700-800 миллионов долларов по году за контракт. Сейчас возникают вопросы, что с этим делать, но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Украинский транзит — теперь проблема Европы
08:00
"(Украина - ред.) создает им (европейцам - ред.) проблемы, перекрывая наши поставки относительно дешевого газа в Европу", - добавил он.
Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор. Эксперты предупреждали, что остановка поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе.
Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев в случае остановки транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14–15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
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УкраинаРоссияВладимир ПутинВ миреПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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