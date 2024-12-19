https://ria.ru/20241219/gaz-1990200290.html

Путин высказался о позиции Украины по транзиту газа

Путин высказался о позиции Украины по транзиту газа - РИА Новости, 19.12.2024

Путин высказался о позиции Украины по транзиту газа

Президент России Владимир Путин напомнил об отказе Украины от продления контракта на транзит газа и подчеркнул, что это не проблема РФ. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:16:00+03:00

2024-12-19T16:16:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил об отказе Украины от продления контракта на транзит газа и подчеркнул, что это не проблема РФ."Украина отказалась от продления контракта, транзитного контракта. Это же не мы отказались, это Украина отказывается. Украина отказалась от продления контракта, хотя получала от нас там где-то 700-800 миллионов долларов по году за контракт. Сейчас возникают вопросы, что с этим делать, но это не наши проблемы, это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."(Украина - ред.) создает им (европейцам - ред.) проблемы, перекрывая наши поставки относительно дешевого газа в Европу", - добавил он.Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор. Эксперты предупреждали, что остановка поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе.Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев в случае остановки транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14–15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/tranzit-1989992778.html

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