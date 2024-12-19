https://ria.ru/20241219/gaz-1990042098.html

Итоги года на рынке газа: украинский транзит – сохранить нельзя остановить

Итоги года на рынке газа: украинский транзит – сохранить нельзя остановить - РИА Новости, 19.12.2024

Итоги года на рынке газа: украинский транзит – сохранить нельзя остановить

Неопределенность вокруг поставок российского газа через Украину в Европу в последние месяцы уходящего года усилилась. Транзитный договор истекает в конце... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T08:17:00+03:00

2024-12-19T08:17:00+03:00

2024-12-19T08:17:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Неопределенность вокруг поставок российского газа через Украину в Европу в последние месяцы уходящего года усилилась. Транзитный договор истекает в конце декабря, а его продление неоднократно исключалось украинской стороной. Если транзит остановится, европейский рынок за год потеряет 15 миллиардов кубометров газа из России. Опрошенные РИА Новости эксперты предупреждают, что это грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами на рынке газа в Европе. Текущий украинский транзит – это лишь малая часть тех поставок российского газа, которые Европа потеряла с 2022 года, отмечает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Речь идет о пятикратном снижении – до принятия политически мотивированных решений европейцы получали более 170 миллиардов кубометров трубопроводного газа из России по разным маршрутам. "Реальная проблема европейского и, как следствие, мирового рынка газа в том, что Европа лишилась огромного и наиболее конкурентоспособного источника газа, который выступал для нее альтернативой СПГ. И в этом было ее принципиальное преимущество по сравнению со всеми другими регионами мира, за исключением Северной Америки и постсоветских стран", – говорит эксперт. Глава "Газпрома" Алексей Миллер оценивал состояние европейского рынка после радикального сокращения поставок газа из России лаконичным "плохо". То, что происходит на газовом рынке ЕС, уже получило устойчивое определение – это искусственное разрушение спроса на газ, подчеркивал он. Некоторые эксперты, добавлял Миллер, называют это "энергетическим самоубийством" Европы. Энергетические самоубийцы Динамика снижения потребления газа в ЕС и Великобритании сохраняется. За 10 месяцев этого года по отношению к аналогичному периоду 2023 года, по данным местных аналитиков, – еще минус 8 миллиардов кубометров. Показатель снизился на 2%, до 385 миллиардов кубометров. Российский газ, идущий транзитом через Украину, получают Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и с недавних пор Чехия. Доминирует украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии. Вена в прошлом году закупила по этому маршруту 6,5 миллиарда кубометров, Братислава – 3 миллиарда кубометров, а Кишинев – 1,9 миллиарда кубометров, уточнил Белогорьев. Причем доля российского газа и в потреблении, и в импорте Австрии – около 93%, Словакии – почти 70%. "Прекращение украинского транзита сейчас – это, в основном, локальная проблема Словакии и Австрии", – отмечает он. Там будут наблюдаться локальные дисбалансы, предполагает эксперт. Однако их попытаются купировать за счет, прежде всего, усиленного отбора газа из подземных газохранилищ. Хотя австрийская OMV с ноября номинально перестала получать российский газ, транзит остался неизменным. Теперь OMV покупает его не напрямую, а через третьи руки и дороже, объясняли эксперты. "Газпром" в прошлом году поставил по украинскому коридору около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. "Это заметное, но не критическое значение", – говорит аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. Объемы можно заместить дополнительным импортом СПГ даже в сценарии полного прекращения поставок, предполагает он. Экономическая бессмыслица Опрошенные РИА Новости эксперты считают наиболее вероятным снижение поставок по украинскому маршруту. Не исключают и прекращения транзита – многое зависит от политической воли сторон. По мнению Белогорьева, для России в условиях нестабильного и падающего спроса на газ в Европе в сохранении транзита нет экономического смысла. Для украинских властей оно неприемлемо по внутриполитическим причинам, хотя именно они настаивали в 2019 году на заключении долгосрочного контракта, подчеркивает эксперт. Поставки газа можно осуществлять и на основании краткосрочного бронирования мощностей – на месяц и даже на сутки вперед, напоминает он. "Некоторые восточноевропейские страны по-прежнему зависят от трубопроводного газа из России, а Европа в целом нуждается в нем в периоды пикового спроса", – отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций". Объемы поставок снизятся на 50-75% в годовом исчислении – до примерно 4-7,5 миллиарда кубометров в год, полагают они. Согласен с ними и эксперт из "Финама". "Наш базовый сценарий предполагает снижение объема поставок до 4-7 миллиардов кубометров в год против текущих 15 миллиардов кубометров", – прогнозирует Кауфман. Даже в сценарии полноценного сохранения транзита его объем сократится на 3 миллиарда кубометров в наступающем году и на 7 миллиардов – в 2026 году, говорит Белогорьев. А уровень транзита в 2024 году он предварительно оценивает в 15,5 миллиарда кубометров, из них 13,5 миллиарда – в ЕС. По истечении действующего договора возможна и полная остановка транзита, осторожно говорят эксперты. В таком случае единственным источником российского трубопроводного газа для Европы останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию. Сценарии сохранения транзита В случае сохранения транзита эксперты называют три возможных сценария. Первый – общие условия транзита и передачи прав собственности на газ не меняются. Однако бронировать мощности будет не "Газпром", а юридическая не связанная с ним европейская компания. Второй – точка передачи прав собственности переносится с границы Украины и европейских государств на российско-украинскую границу. Это означает, что на Украину будет поступать уже формально не российский газ. Третий – юридически страной происхождения российского газа будет считаться другая страна – например, Азербайджан. Тогда "Газпром" продаст пропорциональные объемы газа на его внутреннем рынке. "Газпром", скорее всего, объявит форс-мажор по действующим контрактам на поставку в связи с невозможностью транспортировки газа до точек передачи права собственности. Далее события будут развиваться в том числе в зависимости от погодных условий и уровней цен на спотовых европейских площадках", – говорит директор по исследованиям консалтинговой компании "Имплемента" Мария Белова. Сохранение поставок в 2025 году на уровне 2024 года возможно только при условии "существенного потепления политических и общеэкономических отношений между Россией и ЕС", добавляет эксперт из Института энергетики и финансов Белогорьев. Это сделает возможным частичное восстановление поставок российского газа в Италию, Чехию и Германию, уточняет он. Половинчатое решение Спрос на газ в зимние месяцы будет расти, а любой потенциальный сбой в поставках может отразиться на газовом рынке – особенно на фоне неопределенности с украинским транзитом. Потеря крупнейшего поставщика газа в лице России не позволит ценам на газ в Европе вернуться к уровню 100-250 долларов за тысячу кубометров, полагают эксперты. Однако прогнозы они приводят осторожно. Уже в конце ноября биржевые цены на газ в Европе поднимались выше 530 долларов впервые за год. Эксперты отмечали, что котировки растут в условиях наступления отопительного сезона и неопределенности с поставками из России – как трубопроводного, так и сжиженного природного газа. "Этой зимой потеря Украиной транзита в периоды нормальной или холодной погоды может увеличить существующую цену на газ на 75-100 долларов за тысячу кубометров", – считают аналитики БКС. Газовые котировки на европейском рынке будет выше тех, которые были бы при сохранении транзита, максимум на 30% - не более, предполагает Белогорьев. Подорожание негативно сказывается на потреблении газа в ЕС, чему рады "зеленые", но не европейские промышленность и домохозяйства, добавляет он. "Но все же мне кажется, что разум восторжествует, и под самый конец старого года или в первые месяцы нового будет найдено какое-то решение. Скорее всего, какое-то половинчатое, направленное, прежде всего, на газоснабжение Молдавии и Словакии", – заключает Белогорьев.

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Ольга Фомченкова

экономика, европа, россия, украина, алексей миллер, евросоюз, газпром, турецкий поток, omv, новый год 2025