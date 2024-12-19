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Bloomberg: страны G7 хотят ужесточить ограничение цен на российскую нефть - РИА Новости, 19.12.2024
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18:23 19.12.2024 (обновлено: 18:36 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/g7-1990248912.html
Bloomberg: страны G7 хотят ужесточить ограничение цен на российскую нефть
Bloomberg: страны G7 хотят ужесточить ограничение цен на российскую нефть - РИА Новости, 19.12.2024
Bloomberg: страны G7 хотят ужесточить ограничение цен на российскую нефть
Страны "Большой семерки" изучают способы ужесточения ограничений цен на российскую нефть, варианты варьируются от полного запрета до снижения потолка цены до 40 РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:23:00+03:00
2024-12-19T18:36:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Страны "Большой семерки" изучают способы ужесточения ограничений цен на российскую нефть, варианты варьируются от полного запрета до снижения потолка цены до 40 долларов за баррель, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Страны G7 изучают способы ужесточения ограничений цен на российскую нефть... Рассматриваемые варианты варьируются от фактической замены механизма при помощи полного запрета на обработку российского сырья до снижения ценового порога с нынешних 60 долларов до около 40 долларов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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в мире, россия, австралия, g7, евросоюз
В мире, Россия, Австралия, G7, Евросоюз
Bloomberg: страны G7 хотят ужесточить ограничение цен на российскую нефть

Bloomberg: страны G7 изучают способы ужесточения ограничений цен на нефть из РФ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Страны "Большой семерки" изучают способы ужесточения ограничений цен на российскую нефть, варианты варьируются от полного запрета до снижения потолка цены до 40 долларов за баррель, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Страны G7 изучают способы ужесточения ограничений цен на российскую нефть... Рассматриваемые варианты варьируются от фактической замены механизма при помощи полного запрета на обработку российского сырья до снижения ценового порога с нынешних 60 долларов до около 40 долларов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера по нефтепродуктам вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Страна-бензоколонка — это звучит гордо!
28 сентября, 08:00
 
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