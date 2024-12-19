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Путин рассказал, как возник фонд "Защитники Отечества"
Путин рассказал, как возник фонд "Защитники Отечества" - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал, как возник фонд "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что фонд "Защитники Отечества" был создан после встречи с матерями участников специальной военной РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:40:00+03:00
2024-12-19T15:40:00+03:00
2024-12-19T15:40:00+03:00
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владимир путин
вооруженные силы рф
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что фонд "Защитники Отечества" был создан после встречи с матерями участников специальной военной операции и вдовами героев. "Что касается работы фонда "Защитники Отечества"… Он тоже был создан после того, как у меня прошла встреча с матерями участников специальной военной операции, со вдовами. И я понял, что обычных методов поддержки, которые были до сих пор для ребят наших, которые нуждаются в помощи, получили тяжелые ранения, инвалидность, и семей погибших наших героев, обычных мер недостаточно. Нужно создавать отдельный механизм, инструмент, в том числе для тех, кто теряет свои связи с вооружёнными силами. Фонд "Защитники Отечество" для этого был и создан - для того, чтобы поддержать ребят, которые уходят с военной службы, но требуют внимательного отношения со стороны государства", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", прямая линия с владимиром путиным — 2024
Общество, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин рассказал, как возник фонд "Защитники Отечества"
Фонд "Защитники Отечества" создали после встречи с матерями и вдовами бойцов СВО