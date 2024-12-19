https://ria.ru/20241219/fond-1990187231.html

Путин рассказал, как возник фонд "Защитники Отечества"

Путин рассказал, как возник фонд "Защитники Отечества" - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал, как возник фонд "Защитники Отечества"

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что фонд "Защитники Отечества" был создан после встречи с матерями участников специальной военной РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:40:00+03:00

2024-12-19T15:40:00+03:00

2024-12-19T15:40:00+03:00

общество

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

прямая линия с владимиром путиным — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990175562_0:124:3155:1899_1920x0_80_0_0_8b24e3653c90f0ae9768f5880277d784.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что фонд "Защитники Отечества" был создан после встречи с матерями участников специальной военной операции и вдовами героев. "Что касается работы фонда "Защитники Отечества"… Он тоже был создан после того, как у меня прошла встреча с матерями участников специальной военной операции, со вдовами. И я понял, что обычных методов поддержки, которые были до сих пор для ребят наших, которые нуждаются в помощи, получили тяжелые ранения, инвалидность, и семей погибших наших героев, обычных мер недостаточно. Нужно создавать отдельный механизм, инструмент, в том числе для тех, кто теряет свои связи с вооружёнными силами. Фонд "Защитники Отечество" для этого был и создан - для того, чтобы поддержать ребят, которые уходят с военной службы, но требуют внимательного отношения со стороны государства", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", прямая линия с владимиром путиным — 2024