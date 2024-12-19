Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как возник фонд "Защитники Отечества" - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/fond-1990187231.html
Путин рассказал, как возник фонд "Защитники Отечества"
Путин рассказал, как возник фонд "Защитники Отечества" - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал, как возник фонд "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что фонд "Защитники Отечества" был создан после встречи с матерями участников специальной военной РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:40:00+03:00
2024-12-19T15:40:00+03:00
общество
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
прямая линия с владимиром путиным — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990175562_0:124:3155:1899_1920x0_80_0_0_8b24e3653c90f0ae9768f5880277d784.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что фонд "Защитники Отечества" был создан после встречи с матерями участников специальной военной операции и вдовами героев. "Что касается работы фонда "Защитники Отечества"… Он тоже был создан после того, как у меня прошла встреча с матерями участников специальной военной операции, со вдовами. И я понял, что обычных методов поддержки, которые были до сих пор для ребят наших, которые нуждаются в помощи, получили тяжелые ранения, инвалидность, и семей погибших наших героев, обычных мер недостаточно. Нужно создавать отдельный механизм, инструмент, в том числе для тех, кто теряет свои связи с вооружёнными силами. Фонд "Защитники Отечество" для этого был и создан - для того, чтобы поддержать ребят, которые уходят с военной службы, но требуют внимательного отношения со стороны государства", - сказал Путин.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990175562_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_233cf41ae8d837a9322e8e3020f16110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества", прямая линия с владимиром путиным — 2024
Общество, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества", Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин рассказал, как возник фонд "Защитники Отечества"

Фонд "Защитники Отечества" создали после встречи с матерями и вдовами бойцов СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что фонд "Защитники Отечества" был создан после встречи с матерями участников специальной военной операции и вдовами героев.
"Что касается работы фонда "Защитники Отечества"… Он тоже был создан после того, как у меня прошла встреча с матерями участников специальной военной операции, со вдовами. И я понял, что обычных методов поддержки, которые были до сих пор для ребят наших, которые нуждаются в помощи, получили тяжелые ранения, инвалидность, и семей погибших наших героев, обычных мер недостаточно. Нужно создавать отдельный механизм, инструмент, в том числе для тех, кто теряет свои связи с вооружёнными силами. Фонд "Защитники Отечество" для этого был и создан - для того, чтобы поддержать ребят, которые уходят с военной службы, но требуют внимательного отношения со стороны государства", - сказал Путин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Инфографика
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФФонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала