https://ria.ru/20241219/fond-1990185694.html
Путин оценил работу фонда "Защитники Отечества"
Путин оценил работу фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 19.12.2024
Путин оценил работу фонда "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин заявил, что фонд "Защитники Отечества" работает успешно. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:37:00+03:00
2024-12-19T15:37:00+03:00
2024-12-19T15:37:00+03:00
общество
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990172756_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_2e74357565210741e46d6de4ca2a0eb1.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что фонд "Защитники Отечества" работает успешно. "Идут запросы от ребят по поводу трудоустройства. Это одно из важнейших направлений деятельности… Молодые ребята, глаза горят. В современных условиях можно оставаться и в Вооруженных силах, такое решение принято, но не только работать в военкоматах, где уровень доходов не такой уж и большой, достаточно скромный. Но можно работать в IT-сфере, в медицине, в военном и гражданском спорте. Способов найти себя очень много с учетом современных технологий и пожеланий конкретного человека. Над этим они (Фонд – ред.) работают, работают успешно", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990172756_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_76a4d7855420fba745d97807dfb3bf53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"
Общество, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Фонд поддержки участников спецоперации "Защитники Отечества"
Путин оценил работу фонда "Защитники Отечества"
Путин: фонд "Защитники Отечества" работает успешно