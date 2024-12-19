https://ria.ru/20241219/fond-1990185694.html

Путин оценил работу фонда "Защитники Отечества"

Путин оценил работу фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 19.12.2024

Путин оценил работу фонда "Защитники Отечества"

Президент России Владимир Путин заявил, что фонд "Защитники Отечества" работает успешно. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:37:00+03:00

2024-12-19T15:37:00+03:00

2024-12-19T15:37:00+03:00

общество

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что фонд "Защитники Отечества" работает успешно. "Идут запросы от ребят по поводу трудоустройства. Это одно из важнейших направлений деятельности… Молодые ребята, глаза горят. В современных условиях можно оставаться и в Вооруженных силах, такое решение принято, но не только работать в военкоматах, где уровень доходов не такой уж и большой, достаточно скромный. Но можно работать в IT-сфере, в медицине, в военном и гражданском спорте. Способов найти себя очень много с учетом современных технологий и пожеланий конкретного человека. Над этим они (Фонд – ред.) работают, работают успешно", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, фонд поддержки участников спецоперации "защитники отечества"