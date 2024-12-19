https://ria.ru/20241219/flot-1990031242.html

Подлодка "Уфа" и спасательный буксир "Алатау" прибыли во Владивосток

Подлодка "Уфа" и спасательный буксир "Алатау" прибыли во Владивосток - РИА Новости, 19.12.2024

Подлодка "Уфа" и спасательный буксир "Алатау" прибыли во Владивосток

Дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" и спасательный буксир "Алатау" Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли во Владивосток, преодолев 18 тысяч морских миль в... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T04:42:00+03:00

2024-12-19T04:42:00+03:00

2024-12-19T04:42:00+03:00

безопасность

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – РИА Новости. Дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" и спасательный буксир "Алатау" Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли во Владивосток, преодолев 18 тысяч морских миль в ходе межфлотского перехода с Балтики, сообщает ТОФ. "Во Владивостоке прошла торжественная встреча дизель-электрической подводной лодки "Уфа" и спасательного буксира "Алатау". Мероприятие состоялось на причале соединения подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил ТОФ с выносом Боевого Знамени, построением личного состава соединения, ветеранов и родственников моряков. В ходе митинга командующий флотилией контр-адмирал Алексей Сысуев вручил отличившимся морякам награды, а также в соответствии с устоявшимися традициями передал экипажу жареного поросёнка", - говорится в сообщении. Позже экипаж подводной лодки встретится со своими родными и близкими. В ходе выполнения задач межфлотского перехода южным морским путём корабли прошли более 18 тысяч морских миль, преодолев моря и воды Атлантического, Индийского и Тихого океана. Длительность похода с учётом выполнения задач в Средиземном море составила около одного года. Моряки посетили порты Индии, Индонезии, Малайзии, Китая и ряда других стран, приняли участие в первом российско-индонезийском военно-морском учении "Орруда-2024". После пополнения запасов и отдыха экипаж продолжит выполнение учебно-боевых задач. Подводная лодка "Уфа" принята в состав ВМФ России 16 ноября 2022 года. Она стала четвертой в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота. Подлодки данного проекта отличаются оптимальным сочетанием акустической скрытности и дальности обнаружения целей, мощным торпедным и ракетным вооружением.

https://ria.ru/20241218/samolety-1989820956.html

https://ria.ru/20241204/zakharova-1987336516.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владивосток, тихий океан, средиземное море, тихоокеанский флот вмф россии, вмф рф