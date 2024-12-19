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"Будет еще хуже". Что ждет беженцев из Сирии в Европе

"Будет еще хуже". Что ждет беженцев из Сирии в Европе - РИА Новости, 19.12.2024

"Будет еще хуже". Что ждет беженцев из Сирии в Европе

Недавнее свержение Башара Асада до сих пор вызывает бурный восторг в ЕС. Впрочем, за пафосными заявлениями о падении "варварского государства" — слова... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Недавнее свержение Башара Асада до сих пор вызывает бурный восторг в ЕС. Впрочем, за пафосными заявлениями о падении "варварского государства" — слова президента Франции Макрона — есть и вполне прагматичный расчет. Европейцы бойко взялись за сирийских беженцев. О том, что ожидает вынужденных переселенцев, — в материале РИА Новости.Неотложные мерыПо меньшей мере одиннадцать европейских стран уже объявили о приостановке приема от сирийцев заявлений на предоставление убежища. Это и члены ЕС — Австрия, Германия, Бельгия, Греция, Дания, Италия, Нидерланды, Швеция, — и государства, в союзе не состоящие: Великобритания, Норвегия, Швейцария.Формальная причина — окончание гражданской войны. Именно противостояние Асада и вооруженной оппозиции, начавшееся в 2011-м на волне "арабской весны", привело к массовому оттоку сирийцев за рубеж. Позднее ситуацию усугубило так называемое "Исламское государство"*, воспользовавшееся кризисом. Хотя одолеть террористов и удалось (при значительной помощи российской стороны), гражданский конфликт де-факто не прекращался. Поэтому вопрос об ограничении приема беженцев или депортации уже въехавших в Европу почти не поднимали.Теперь официальный повод для помощи сирийцам исчез, и им фактически указывают: вы нужны своей стране, Асад не у власти, вот и оставайтесь на родине.Почти дюжина стран — это, конечно, еще не вся Европа. В ЕС входит 27 государств. Однако проблемы предоставления убежища решают на уровне национального законодательства. Европейская комиссия (ЕК) — главный орган исполнительной власти ЕС — не вправе утвердить общую программу для беженцев и не может влиять на действия отдельной страны.Бывают исключения. Например, после рекомендаций ЕК в 2022-м, Совет (один из главных законодательных органов ЕС) принял директиву о временной защите беженцев с Украины, дающую им существенные послабления при переселении в Европу. Но тогда в союзе было единство мнений (иначе бы документ не прошел голосование).В нынешней ситуации с сирийцами общей позиции нет. Большинство членов ЕС, похоже, не против того, чтобы выходцы из арабской республики прибывали, тем более что в некоторые страны союза они и не въезжали. Остальные прибегают к разного рода мерам: от откровенно запретительных до условно компромиссных.В ожидании консолидированного ответаНа текущий период никаких изменений в статусе тех сирийцев, которым уже предоставлено убежище в любых европейских странах, не предусмотрено. Ограничения касаются только новых потенциальных беженцев.По данным ООН, с начала гражданской войны в Сирии в 2011-м по меньшей мере 7,4 миллиона сирийцев остаются внутренне перемещенными лицами. Около пяти миллионов обратились за помощью в соседние страны. А на Европу пришлось порядка 1,3 миллиона человек.Согласно полугодовому обзору, опубликованному Агентством Европейского союза по предоставлению убежища (EUAA) в сентябре, из 513 тысяч заявлений о предоставлении убежища, полученных странами ЕС в 2024-м, "сирийцы продолжали подавать больше всего прошений в первой половине года".В отчете EUAA также подчеркивается, что около 101 тысячи бумаг находятся на рассмотрении в странах блока.Лидеры всех 27 государств ЕС встретятся в конце этого месяца, чтобы обсудить возможный консолидированный ответ на изменившуюся ситуацию в Сирии.Пока же в европейских столицах прорабатывают свои варианты.Например, в Германии, которая приняла более миллиона сирийских беженцев, заморозка обработки заявлений на предоставление убежища коснется почти 48 тысяч человек. Лидер консервативного Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зодер заявил, что это "правильное решение".Элис Вайдель, председатель правой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), решила пойти дальше: беженцы "должны немедленно вернуться в Сирию", написала она в соцсети X (бывший Twitter). А депутат от консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан предложил "фрахтовать самолеты" и выплачивать премию почти в тысячу евро тем, кто захочет добровольно вернуться на родину.Впрочем, ни "АдГ", ни ХДС не входят в пока еще правящую коалицию. Поэтому официальные власти более сдержанны: МИД Германии отметил, что "факт свержения режима Асада, к сожалению, не является гарантией мирного развития событий". С выдворением, даже за деньги, не спешат. Депутат от "Зеленых" (партия входит в коалицию) Антон Хофрайтер назвал разговоры о депортации "совершенно неуместными".В Австрии, где проживает около ста тысяч сирийцев, министр внутренних дел Герхард Карнер заявил, что выдача виз для воссоединения семей будет приостановлена."Я поручил министерству подготовить упорядоченную программу депортации в Сирию", — также отметил глава МВД. Пока механизм прорабатывают, канцлер Карл Нехаммер пошел по пути немецкого депутата Шпана, предложив за добровольное возвращение тысячу евро.Датские власти приостановили обработку дел, хотя их всего семьдесят. И тоже пока думают над депортацией. Те же настроения в Бельгии, Италии и Норвегии. В Великобритании говорят, что пауза в рассмотрении прошений — лишь "временная мера", необходимая для оценки положения.Более запутанная ситуация во Франции. "Мы работаем над приостановлением текущих дел о предоставлении убежища, поступающих из Сирии", — заявило местное МВД. Но прошения обрабатывает управление по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA), которое не находится в ведении министерства. И там высказываются крайне сдержанно."Мы внимательно следим за ситуацией в Сирии, и это может привести к тому, что мы отложим некоторые решения, — пояснил директор OFPRA Жюльен Буше. — Если опасения преследования, на которые ссылаются заявители, были связаны непосредственно с режимом Асада, нам придется сделать шаг назад и приостановить рассмотрение таких дел".Однако он отметил, что даже это "ни в коем случае не помешает людям подавать заявления". Право на убежище во Франции конституционное — в соответствии с Женевской конвенцией 1951-го (о статусе беженцев). Следовательно, говорит Буше, "никто не может быть лишен возможности просить и добиваться рассмотрения своего заявления, независимо от геополитической ситуации в его родной стране"."Токсичные дебаты"Многие раскритиковали скороспелые шаги отдельных стран по ограничению прав на убежище.Кэтрин Вуллард, директор Европейского совета по делам беженцев и изгнанников, предостерегла от "поспешной отправки людей обратно до того, как Сирия станет безопасной".Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) потребовала "немедленно отменить" решения о приостановке рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и "прекратить призывы к депортации". Надо изучать индивидуальные обстоятельства, с которыми столкнулся проситель в каждом конкретном случае, подчеркнул директор AI по Европе Ив Гедди.Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) также предупредило, что в вопросе ограничений прав вынужденных переселенцев необходимы "терпение и бдительность"."На данный момент мы, как и УВКБ, считаем, что условия для безопасного, добровольного и достойного возвращения в Сирию не выполнены", — заявила и ЕК.Даже в тех государствах, которые уже спешат избавиться от беженцев, некоторые аналитики и политики настроены скептически."То, как европейские страны подстегивают друг друга, чтобы вместе приостановить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища или даже начать переговоры о возвращении тех, кто получил защиту, вызывает недоумение, —подчеркнул Брэм Фроус, директор женевского Mixed Migration Centre. — Это демонстрация лицемерия. Недавно некоторые государства говорили, что нормально возвращать людей в Сирию даже при Асаде. Теперь, когда его нет, они также считают, что можно делать это. Все указывает на то, что, независимо от обстоятельств, целью является депортация".Призывы к возвращению беженцев больше связаны в целом с "токсичными дебатами о миграции в Европе", чем с ситуацией непосредственно в Сирии", говорит и Джудит Коленбергер из Венского университета экономики и бизнеса.В ФРГ некоторые члены правящей коалиции тоже считают, что причины жестких мер — политические. "Это можно объяснить желанием консервативных сил преодолеть "травму" Ангелы Меркель", — отмечает Нильс Шмид, представитель по внешней политике Социал-демократической партии Германии. Речь о том, что именно экс-канцлер в середине прошлого десятилетия открыла двери ЕС для сирийцев.А министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми предостерегает: "исход" сирийцев из Европы, случись он, может быстро превратиться "в обратный поток". Те, кто не найдет на родине достойной жизни, решат вернуться назад, взяв с собой оставшихся в арабской республике близких. И это увеличит количество людей, использующих уже нелегальные пути миграции.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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в мире, сирия, европа, германия, башар асад, йенс шпан, карл нехаммер, евросоюз, еврокомиссия, хдс/хсс, обострение ситуации в сирии — 2024