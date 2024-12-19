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Евраев: пассажиропоток в ярославском аэропорту в 2024 году вырос на 30%

Евраев: пассажиропоток в ярославском аэропорту в 2024 году вырос на 30% - РИА Новости, 19.12.2024

Евраев: пассажиропоток в ярославском аэропорту в 2024 году вырос на 30%

Пассажиропоток в аэропорту Ярославль (Туношна) в 2024 году по сравнению с прошлым годом вырос на 30%, а за последние 10 лет он вырос более чем в пять раз,... РИА Новости, 19.12.2024

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Пассажиропоток в аэропорту Ярославль (Туношна) в 2024 году по сравнению с прошлым годом вырос на 30%, а за последние 10 лет он вырос более чем в пять раз, сообщил журналистам губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Михаил Евраев подчеркнул, что в Ярославской области развитию авиационного сообщения уделяется большое внимание. В частности, по инициативе губернатора реализуется масштабный проект модернизации ярославского аэропорта. "Планируем за два года построить аэропорт-миллионник и создать мощный транспортный хаб. Постоянно расширяем карту полетов и гибко реагируем на востребованность направлений. Пассажиропоток в регион стабильно растет – за 10 лет он увеличился уже более чем в пять раз. По сравнению с прошлым годом пассажиропоток вырос на 30%. С начала этого года здесь приняли более 70 тысяч человек", - рассказал глава Ярославской области. Михаил Евраев отметил, что к 2027 году планируется открытие двух новых, современных терминалов аэропорта – пассажирского и грузового, а также проведение благоустройства прилегающей к ним территории. Строительство первого начнется весной 2025 года. Также запущена процедура проектирования взлетно-посадочной полосы, сообщил губернатор.

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ярославская область, михаил евраев, россия