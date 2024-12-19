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Евраев: безработица в Ярославской области минимальна в 2024 году
Евраев: безработица в Ярославской области минимальна в 2024 году - РИА Новости, 19.12.2024
Евраев: безработица в Ярославской области минимальна в 2024 году
Уровень регистрируемой безработицы в Ярославской области в 2024 году фактически достиг своего минимума за последние годы и на сегодня составляет 0,38%, сообщил... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T22:51:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Ярославской области в 2024 году фактически достиг своего минимума за последние годы и на сегодня составляет 0,38%, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Евраев в беседе с журналистами напомнил: во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин рассказал, что безработица в России находится на рекордно низком уровне — 2,3%. В Ярославской области уровень регистрируемой безработицы на сегодня составляет 0,38 % от численности рабочей силы. "Уровень регистрируемой безработицы в регионе фактически достиг своего минимума за последние годы и на сегодня составляет 0,38%. Это результат работы по созданию новых рабочих мест в регионе, по профориентации молодежи и деятельности специалистов службы занятости", - сообщил Евраев. Губернатор отметил, что в рамках нацпроекта "Демография", инициированного Путиным и реализуемого правительством Ярославской области, в регионе проводятся мероприятия по повышению эффективности деятельности службы занятости. На эти цели регион получил более 200 миллионов рублей. В 2024 году в Ярославской области впервые провели профориентационный форум "Неделя открытых дверей", в форуме приняли участие более 10 тысяч студентов и старшеклассников, добавил глава региона.
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ярославская область, россия, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Ярославской области в 2024 году фактически достиг своего минимума за последние годы и на сегодня составляет 0,38%, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Евраев в беседе с журналистами напомнил: во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин рассказал, что безработица в России находится на рекордно низком уровне — 2,3%. В Ярославской области уровень регистрируемой безработицы на сегодня составляет 0,38 % от численности рабочей силы.
"Уровень регистрируемой безработицы в регионе фактически достиг своего минимума за последние годы и на сегодня составляет 0,38%. Это результат работы по созданию новых рабочих мест в регионе, по профориентации молодежи и деятельности специалистов службы занятости", - сообщил Евраев.
Губернатор отметил, что в рамках нацпроекта "Демография", инициированного Путиным и реализуемого правительством Ярославской области, в регионе проводятся мероприятия по повышению эффективности деятельности службы занятости. На эти цели регион получил более 200 миллионов рублей.
В 2024 году в Ярославской области впервые провели профориентационный форум "Неделя открытых дверей", в форуме приняли участие более 10 тысяч студентов и старшеклассников, добавил глава региона.