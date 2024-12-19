https://ria.ru/20241219/evraev-1990280017.html

Евраев: безработица в Ярославской области минимальна в 2024 году

Евраев: безработица в Ярославской области минимальна в 2024 году - РИА Новости, 19.12.2024

Евраев: безработица в Ярославской области минимальна в 2024 году

Уровень регистрируемой безработицы в Ярославской области в 2024 году фактически достиг своего минимума за последние годы и на сегодня составляет 0,38%, сообщил... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T22:51:00+03:00

2024-12-19T22:51:00+03:00

2024-12-19T22:51:00+03:00

ярославская область

ярославская область

россия

михаил евраев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40866/43/408664326_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aa5eb829495b6d515324df18ecbb8ed4.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Ярославской области в 2024 году фактически достиг своего минимума за последние годы и на сегодня составляет 0,38%, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Евраев в беседе с журналистами напомнил: во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин рассказал, что безработица в России находится на рекордно низком уровне — 2,3%. В Ярославской области уровень регистрируемой безработицы на сегодня составляет 0,38 % от численности рабочей силы. "Уровень регистрируемой безработицы в регионе фактически достиг своего минимума за последние годы и на сегодня составляет 0,38%. Это результат работы по созданию новых рабочих мест в регионе, по профориентации молодежи и деятельности специалистов службы занятости", - сообщил Евраев. Губернатор отметил, что в рамках нацпроекта "Демография", инициированного Путиным и реализуемого правительством Ярославской области, в регионе проводятся мероприятия по повышению эффективности деятельности службы занятости. На эти цели регион получил более 200 миллионов рублей. В 2024 году в Ярославской области впервые провели профориентационный форум "Неделя открытых дверей", в форуме приняли участие более 10 тысяч студентов и старшеклассников, добавил глава региона.

ярославская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, россия, михаил евраев