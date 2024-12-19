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Евраев: число многодетных семей в Ярославской области выросло вдвое

Евраев: число многодетных семей в Ярославской области выросло вдвое - РИА Новости, 19.12.2024

Евраев: число многодетных семей в Ярославской области выросло вдвое

Число многодетных семей в Ярославской области за последние десять лет выросло вдвое, на данный момент их 15,6 тысячи, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T22:49:00+03:00

2024-12-19T22:49:00+03:00

2024-12-19T22:50:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Число многодетных семей в Ярославской области за последние десять лет выросло вдвое, на данный момент их 15,6 тысячи, сообщил губернатор Михаил Евраев. Губернатор в беседе с журналистами напомнил: президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отметил, что демография является очень важной темой для очень многих стран мира, включая Россию. Он призвал глав региона уделять особое внимание вопросам демографии. Михаил Евраев подчеркнул, что тема демографии – одна из приоритетных в работе правительства Ярославской области, подчеркнув, что регион находится на пятом месте в России по показателям рождаемости. "Надо создать такие меры поддержки, чтобы женщины сами хотели становиться матерями. Поэтому выстраиваем дополнительную систему поддержки: с января 2025 года еще на этапе ожидания малыша студентки, очно обучающиеся в вузах региона, смогут рассчитывать на выплату в 100 тысяч рублей", - рассказал Михаил Евраев. По словам главы региона, отдельное внимание в регионе уделяется поддержке многодетных семей. "За последние десять лет их число в Ярославской области увеличилось вдвое и сегодня составляет почти 15,6 тысячи семей. Этот рост напрямую связан с мерами поддержки семей с детьми", - подчеркнул Евраев. Губернатор рассказал о мерах поддержки. В частности, это льготы для многодетных независимо от дохода: оплата проезда, услуг ЖКХ, питание в школах, газификация. В Ярославской области действует региональный капитал при рождении третьего и последующих детей. "Улучшаем перинатальный центр и детские больницы, строим детские сады и школы. И самое главное - помогаем с жилищным вопросом, который особенно остро стоит для многодетных. С 2022 года семьям, воспитывающим 8 и более детей, предоставляем свидетельства, которые они могут направить на покупку квартиры или дома", - сообщил глава региона. Он подчеркнул - 24 ярославские семьи уже отметили новоселье.

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ярославская область, россия, михаил евраев