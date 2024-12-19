Эстонцам могут запретить участвовать в мероприятиях в России, сообщили СМИ
ERR: правительство Эстонии согласилось запретить участие в мероприятиях в России
© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Таллин, Эстония
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Таллин, Эстония. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Правительство Эстонии согласилось с предложением главы МИД страны Маргуса Цахкны ввести запрет для эстонцев в возрасте до 21 года на участие в мероприятиях на территории России, включая новые регионы и Крым, а также в Белоруссии, сообщает телерадиокомпания ERR.
Ранее ERR сообщала, что Цахкна предложил правительству Эстонии ввести запрет для эстонцев принимать участие в мероприятиях на территории России и Белоруссии. Отмечалось, что санкция также предполагает запрет для граждан и жителей Эстонской Республики на организацию таких мероприятий.
"Правительство согласилось реализовать санкции. Санкция запрещает организацию участия граждан Эстонии или лиц, имеющих вид на жительство... в Эстонии, в возрасте до 21 года в мероприятиях, которые служат интересам России или Белоруссии", - говорится в сообщении.
По данным телерадиокомпании, Цахкна утверждает, что Россия якобы оказывает влияние через язык, культуру, образование, спорт, историю, Русскую православную церковь и "пропагандистские" СМИ и ориентируется в числе прочего на европейскую молодёжь, чьё участие в мероприятиях в России и Белоруссии привлекает международное внимание. По данным ERR, санкции носят сдерживающий характер, но нарушители могут столкнуться с денежным штрафом и даже тюремным заключением сроком на пять лет.
Как пишет ERR, санкции также запрещают получение любых средств или выгод от организаций или лиц, которые организуют или поддерживают эту "запрещенную деятельность".
В середине сентября на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявляла, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии. В минувшем декабре президент РФ Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.