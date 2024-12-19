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Эстонцам могут запретить участвовать в мероприятиях в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.12.2024
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22:10 19.12.2024 (обновлено: 22:44 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/estoniya-1990277404.html
Эстонцам могут запретить участвовать в мероприятиях в России, сообщили СМИ
Эстонцам могут запретить участвовать в мероприятиях в России, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.12.2024
Эстонцам могут запретить участвовать в мероприятиях в России, сообщили СМИ
Правительство Эстонии согласилось с предложением главы МИД страны Маргуса Цахкны ввести запрет для эстонцев в возрасте до 21 года на участие в мероприятиях на... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T22:10:00+03:00
2024-12-19T22:44:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Правительство Эстонии согласилось с предложением главы МИД страны Маргуса Цахкны ввести запрет для эстонцев в возрасте до 21 года на участие в мероприятиях на территории России, включая новые регионы и Крым, а также в Белоруссии, сообщает телерадиокомпания ERR.Ранее ERR сообщала, что Цахкна предложил правительству Эстонии ввести запрет для эстонцев принимать участие в мероприятиях на территории России и Белоруссии. Отмечалось, что санкция также предполагает запрет для граждан и жителей Эстонской Республики на организацию таких мероприятий."Правительство согласилось реализовать санкции. Санкция запрещает организацию участия граждан Эстонии или лиц, имеющих вид на жительство... в Эстонии, в возрасте до 21 года в мероприятиях, которые служат интересам России или Белоруссии", - говорится в сообщении.По данным телерадиокомпании, Цахкна утверждает, что Россия якобы оказывает влияние через язык, культуру, образование, спорт, историю, Русскую православную церковь и "пропагандистские" СМИ и ориентируется в числе прочего на европейскую молодёжь, чьё участие в мероприятиях в России и Белоруссии привлекает международное внимание. По данным ERR, санкции носят сдерживающий характер, но нарушители могут столкнуться с денежным штрафом и даже тюремным заключением сроком на пять лет.Как пишет ERR, санкции также запрещают получение любых средств или выгод от организаций или лиц, которые организуют или поддерживают эту "запрещенную деятельность".В середине сентября на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявляла, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии. В минувшем декабре президент РФ Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.
https://ria.ru/20241204/estoniya-1987404550.html
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в мире, россия, эстония, белоруссия, владимир путин, русская православная церковь, оон
В мире, Россия, Эстония, Белоруссия, Владимир Путин, Русская православная церковь, ООН
Эстонцам могут запретить участвовать в мероприятиях в России, сообщили СМИ

ERR: правительство Эстонии согласилось запретить участие в мероприятиях в России

© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Таллин, Эстония
Вид на Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Pavel Golovkin
Вид на Таллин, Эстония. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Правительство Эстонии согласилось с предложением главы МИД страны Маргуса Цахкны ввести запрет для эстонцев в возрасте до 21 года на участие в мероприятиях на территории России, включая новые регионы и Крым, а также в Белоруссии, сообщает телерадиокомпания ERR.
Ранее ERR сообщала, что Цахкна предложил правительству Эстонии ввести запрет для эстонцев принимать участие в мероприятиях на территории России и Белоруссии. Отмечалось, что санкция также предполагает запрет для граждан и жителей Эстонской Республики на организацию таких мероприятий.
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"Правительство согласилось реализовать санкции. Санкция запрещает организацию участия граждан Эстонии или лиц, имеющих вид на жительство... в Эстонии, в возрасте до 21 года в мероприятиях, которые служат интересам России или Белоруссии", - говорится в сообщении.
По данным телерадиокомпании, Цахкна утверждает, что Россия якобы оказывает влияние через язык, культуру, образование, спорт, историю, Русскую православную церковь и "пропагандистские" СМИ и ориентируется в числе прочего на европейскую молодёжь, чьё участие в мероприятиях в России и Белоруссии привлекает международное внимание. По данным ERR, санкции носят сдерживающий характер, но нарушители могут столкнуться с денежным штрафом и даже тюремным заключением сроком на пять лет.
Как пишет ERR, санкции также запрещают получение любых средств или выгод от организаций или лиц, которые организуют или поддерживают эту "запрещенную деятельность".
В середине сентября на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявляла, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии. В минувшем декабре президент РФ Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.
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