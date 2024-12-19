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Лидеры ЕС поручили ЕК рассмотреть помощь Молдавии в энергетике - РИА Новости, 19.12.2024
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23:08 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/es-1990281210.html
Лидеры ЕС поручили ЕК рассмотреть помощь Молдавии в энергетике
Лидеры ЕС поручили ЕК рассмотреть помощь Молдавии в энергетике - РИА Новости, 19.12.2024
Лидеры ЕС поручили ЕК рассмотреть помощь Молдавии в энергетике
Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии срочно рассмотреть возможность помощи энергетическому сектору Молдавии, говорится в документе по итогам последнего в 2024 году... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T23:08:00+03:00
2024-12-19T23:08:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии срочно рассмотреть возможность помощи энергетическому сектору Молдавии, говорится в документе по итогам последнего в 2024 году саммита стран Евросоюза в Брюсселе. "Евросовет призывает Еврокомиссию неотложно рассмотреть пути оказания помощи Молдавии в укреплении ее энергетической безопасности", - указывается в документе. Ранее в Молдавии был введен режим ЧП в энергетике, в непризнанной Приднестровской Молдавской республике на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с риском прекращения поставок российского газа. Молдавия активно ищет альтернативные источники энергии. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию (примерно 61 евро за мегаватт). Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии. Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров – 4,5% от общего потребления в ЕС. Газ, идущий через Украину, получают Молдавия, Словакия, Австрия, Италия и с недавних пор Чехия. Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин в четверг сообщил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но "Газпром" это переживет. Эксперты предупреждали, что остановка поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе.
https://ria.ru/20241219/sandu-1990215109.html
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в мире, молдавия, россия, европа, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, газпром
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Газпром
Лидеры ЕС поручили ЕК рассмотреть помощь Молдавии в энергетике

Лидеры ЕС поручили ЕК срочно рассмотреть помощь Молдавии в энергетике

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии срочно рассмотреть возможность помощи энергетическому сектору Молдавии, говорится в документе по итогам последнего в 2024 году саммита стран Евросоюза в Брюсселе.
"Евросовет призывает Еврокомиссию неотложно рассмотреть пути оказания помощи Молдавии в укреплении ее энергетической безопасности", - указывается в документе.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Санду обвинила "Газпром" в невыполнении обязательств по газу в ПМР
Вчера, 16:56
Ранее в Молдавии был введен режим ЧП в энергетике, в непризнанной Приднестровской Молдавской республике на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с риском прекращения поставок российского газа. Молдавия активно ищет альтернативные источники энергии. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию (примерно 61 евро за мегаватт). Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров – 4,5% от общего потребления в ЕС. Газ, идущий через Украину, получают Молдавия, Словакия, Австрия, Италия и с недавних пор Чехия. Киев в течение всего года неоднократно заявлял, что не планирует продлевать транзитный договор.
Президент России Владимир Путин в четверг сообщил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет, но "Газпром" это переживет. Эксперты предупреждали, что остановка поставок из России грозит ростом газовых котировок и локальными дисбалансами газа в Европе.
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Глава ПМР заявил, что Молдавия использует энергокризис против Приднестровья
Вчера, 14:30
 
В миреМолдавияРоссияЕвропаВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияГазпром
 
 
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