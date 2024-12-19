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Лидеры ЕС выразили сожаление в связи с нынешним курсом Тбилиси - РИА Новости, 19.12.2024
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22:53 19.12.2024 (обновлено: 23:58 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/es-1990280299.html
Лидеры ЕС выразили сожаление в связи с нынешним курсом Тбилиси
Лидеры ЕС выразили сожаление в связи с нынешним курсом Тбилиси - РИА Новости, 19.12.2024
Лидеры ЕС выразили сожаление в связи с нынешним курсом Тбилиси
Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе не стали призывать к санкциям против Грузии, выразили сожаление в связи с нынешним курсом Тбилиси, говорится в итоговом... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T22:53:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе не стали призывать к санкциям против Грузии, выразили сожаление в связи с нынешним курсом Тбилиси, говорится в итоговом документе встречи в верхах. "Евросовет вновь выражает серьезную обеспокоенность в отношении курса действий правительства Грузии, который противоречит ценностям и принципам ЕС. Он сожалеет о решении правительства Грузии приостановить процесс вступления страны в ЕС до 2028 года", - указывается в документе. Лидеры ЕС также выразили "готовность ЕС поддержать европейские устремления грузинского народа и путь страны к вступлению в ЕС, если грузинские власти изменят свой нынешний курс".
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
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в мире, грузия, тбилиси, брюссель, евросоюз, евросовет
В мире, Грузия, Тбилиси, Брюссель, Евросоюз, Евросовет
Лидеры ЕС выразили сожаление в связи с нынешним курсом Тбилиси

Лидеры ЕС не стали призывать к санкциям против Грузии по итогам саммита

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе не стали призывать к санкциям против Грузии, выразили сожаление в связи с нынешним курсом Тбилиси, говорится в итоговом документе встречи в верхах.
"Евросовет вновь выражает серьезную обеспокоенность в отношении курса действий правительства Грузии, который противоречит ценностям и принципам ЕС. Он сожалеет о решении правительства Грузии приостановить процесс вступления страны в ЕС до 2028 года", - указывается в документе.
Лидеры ЕС также выразили "готовность ЕС поддержать европейские устремления грузинского народа и путь страны к вступлению в ЕС, если грузинские власти изменят свой нынешний курс".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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