https://ria.ru/20241219/es-1990280299.html

Лидеры ЕС выразили сожаление в связи с нынешним курсом Тбилиси

Лидеры ЕС выразили сожаление в связи с нынешним курсом Тбилиси - РИА Новости, 19.12.2024

Лидеры ЕС выразили сожаление в связи с нынешним курсом Тбилиси

Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе не стали призывать к санкциям против Грузии, выразили сожаление в связи с нынешним курсом Тбилиси, говорится в итоговом... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T22:53:00+03:00

2024-12-19T22:53:00+03:00

2024-12-19T23:58:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе не стали призывать к санкциям против Грузии, выразили сожаление в связи с нынешним курсом Тбилиси, говорится в итоговом документе встречи в верхах. "Евросовет вновь выражает серьезную обеспокоенность в отношении курса действий правительства Грузии, который противоречит ценностям и принципам ЕС. Он сожалеет о решении правительства Грузии приостановить процесс вступления страны в ЕС до 2028 года", - указывается в документе. Лидеры ЕС также выразили "готовность ЕС поддержать европейские устремления грузинского народа и путь страны к вступлению в ЕС, если грузинские власти изменят свой нынешний курс".

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html

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в мире, грузия, тбилиси, брюссель, евросоюз, евросовет