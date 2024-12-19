https://ria.ru/20241219/es-1990249761.html

Лидеры ЕС призвали нарастить усилия по поставкам оружия Украине

Лидеры ЕС призвали нарастить усилия по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 19.12.2024

Лидеры ЕС призвали нарастить усилия по поставкам оружия Украине

Лидеры ЕС по итогам последнего в 2024 году саммита подтвердили намерение продолжать поддержку Украины, включая военную, говорится в письменных выводах встречи в РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T18:31:00+03:00

2024-12-19T18:31:00+03:00

2024-12-19T18:34:00+03:00

украина

евросоюз

в мире

евросовет

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg

БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам последнего в 2024 году саммита подтвердили намерение продолжать поддержку Украины, включая военную, говорится в письменных выводах встречи в верхах."Евросовет подтверждает свою постоянную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Он также подтверждает непоколебимую приверженность ЕС предоставлению постоянной политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине и ее народу так долго, как потребуется", - указывается в документе.Там также призвали "к срочной активизации усилий, в частности по поставке систем ПВО, боеприпасов и ракет, а также по предоставлению необходимой подготовки" ВСУ и отметили, что любая мирная инициатива по Украине должна обсуждаться "только с участием Украины".

https://ria.ru/20241219/ukraina-1990071055.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, евросоюз, в мире, евросовет, вооруженные силы украины