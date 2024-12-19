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Лидеры ЕС призвали нарастить усилия по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 19.12.2024
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18:31 19.12.2024 (обновлено: 18:34 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/es-1990249761.html
Лидеры ЕС призвали нарастить усилия по поставкам оружия Украине
Лидеры ЕС призвали нарастить усилия по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 19.12.2024
Лидеры ЕС призвали нарастить усилия по поставкам оружия Украине
Лидеры ЕС по итогам последнего в 2024 году саммита подтвердили намерение продолжать поддержку Украины, включая военную, говорится в письменных выводах встречи в РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:31:00+03:00
2024-12-19T18:34:00+03:00
украина
евросоюз
в мире
евросовет
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам последнего в 2024 году саммита подтвердили намерение продолжать поддержку Украины, включая военную, говорится в письменных выводах встречи в верхах."Евросовет подтверждает свою постоянную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Он также подтверждает непоколебимую приверженность ЕС предоставлению постоянной политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине и ее народу так долго, как потребуется", - указывается в документе.Там также призвали "к срочной активизации усилий, в частности по поставке систем ПВО, боеприпасов и ракет, а также по предоставлению необходимой подготовки" ВСУ и отметили, что любая мирная инициатива по Украине должна обсуждаться "только с участием Украины".
https://ria.ru/20241219/ukraina-1990071055.html
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украина, евросоюз, в мире, евросовет, вооруженные силы украины
Украина, Евросоюз, В мире, Евросовет, Вооруженные силы Украины
Лидеры ЕС призвали нарастить усилия по поставкам оружия Украине

В ЕС призвали нарастить усилия по поставкам Украине ПВО, боеприпасов и ракет

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам последнего в 2024 году саммита подтвердили намерение продолжать поддержку Украины, включая военную, говорится в письменных выводах встречи в верхах.
"Евросовет подтверждает свою постоянную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Он также подтверждает непоколебимую приверженность ЕС предоставлению постоянной политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине и ее народу так долго, как потребуется", - указывается в документе.
Там также призвали "к срочной активизации усилий, в частности по поставке систем ПВО, боеприпасов и ракет, а также по предоставлению необходимой подготовки" ВСУ и отметили, что любая мирная инициатива по Украине должна обсуждаться "только с участием Украины".
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УкраинаЕвросоюзВ миреЕвросоветВооруженные силы Украины
 
 
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