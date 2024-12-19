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Путин оценил экспортный потенциал России в сельском хозяйстве

Путин оценил экспортный потенциал России в сельском хозяйстве - РИА Новости, 19.12.2024

Путин оценил экспортный потенциал России в сельском хозяйстве

У России стабильно большой ресурс для экспортных операций в сельском хозяйстве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:41:00+03:00

2024-12-19T15:41:00+03:00

2024-12-19T15:49:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. У России стабильно большой ресурс для экспортных операций в сельском хозяйстве, заявил президент РФ Владимир Путин."Стабильно, на протяжении 10 лет у нас (урожай зерна - ред.) свыше ста миллионов тонн и стабильно большой ресурс для экспортных операций... Есть проблемы, связанные с молоком, с плодоовощной продукцией, но есть и программа развития. Все растет", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024