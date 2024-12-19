https://ria.ru/20241219/ekonomika-1990062787.html

В России предложили доработать законопроект о платформенной экономике

В России предложили доработать законопроект о платформенной экономике - РИА Новости, 19.12.2024

В России предложили доработать законопроект о платформенной экономике

Несколько российских ассоциаций предлагают доработать законопроект о платформенной экономике - в частности, это касается вопросов по оценке соответствия... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T10:59:00+03:00

2024-12-19T10:59:00+03:00

2024-12-19T10:59:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

антонина цицулина

максим орешкин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

ассоциация анимационного кино

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Несколько российских ассоциаций предлагают доработать законопроект о платформенной экономике - в частности, это касается вопросов по оценке соответствия продуктов требованиям безопасности, технического регулирования, требований по маркировке, соответствующее обращение было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и замглавы Администрации президента РФ Максиму Орешкину, сообщили РИА Новости в ассоциациях. В сентябре министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что министерство разработало проект закона о регулировании посреднических цифровых платформ. Он говорил, что речь идет о единой системе регулирования цифровых платформ. По его словам, в документе описаны вопросы, связанные с защитой прав потребителей и обязанностями платформ проверять качество товаров, урегулированием отношений с продавцами товаров на маркетплейсах, а также вопрос трудовых отношений в платформенной экономике. В декабре Мишустин поручил Минэкономразвития разработать законопроект и внести в правительство к февралю 2025 года. Ассоциации предлагают обсудить различные варианты регулирования отношений между правообладателями, площадками и продавцами, проработать механизм введения маркировки продавцов и возможность раскрывать об алгоритмах маркетплейсов при формировании цен и выдачи товаров. "Ос­новны­ми для рын­ка детских товаров ос­та­ют­ся воп­ро­сы бе­зопас­ности про­дук­ции для детей и борь­бы с кон­тра­фак­том. В части электронной торговли и, в частности, торговли на маркетплейсах основной проблемой, которую мы видим, является продажа товаров без проведения оценки соответствия продукции требованиям безопасности. Например, в карточках товаров не размещается вся необходимая информация о возрасте, для которого предназначены детские товары", - прокомментировала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. В числе недоработанных пунктов текущей версии законопроекта Цицулина отметила требования в сфере технического регулирования - это требования к этикетке, которые должны быть едины и на цифровых платформах, и в рознице. По ее мнению, унифицированная маркировка товаров и продавцов на маркетплейсах будет способствовать повышению безопасности для потребителей и выявлению недобросовестных продавцов. Аналогичные предложения выразила президент Ассоциации прямых продаж (АПП) Тамара Шокарева. По ее мнению, потребителей важно информировать о том, обладает ли продавец необходимыми лицензиями и разрешениями, является ли он официальным представителем бренда, приобретает ли товар у зарубежных или отечественных продавцов - для того, чтобы понять, могут ли возникнуть сложности при возврате. "Сейчас торговля на маркетплейсах не соответствует общим требованиям, установленным законом "О защите прав потребителей". В частности, на площадках могут встречаться опасные для жизни и здоровья покупателей, несертифицированные или даже не разрешенные к распространению товары. В их числе можно, например, отметить БАДы, состав которых доподлинно не известен. Для создания равных условий с другими участниками рынка необходимо, в частности, введение на маркетплейсах маркировки о сертификации товара, его реальном сроке годности, безопасности", - сказала Шокарева. К письму присоединились также руководители Ассоциации РАТЭК, Ассоциаций анимационного кино, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциации производителей фирменных торговых марок "Русбренд". Они отметили проблему борьбы с контрафактом в онлайн-продажах, нарушение интеллектуальных прав, злоупотребления при покупках на маркетплейсах из-за "накрученных" отзывов и оценок. Также выделили вопрос использования платформами алгоритмов, анализирующих потребительское поведение для продвижения товаров.

https://ria.ru/20241214/tovary-1989236238.html

https://ria.ru/20241006/marketpleysy-1976590576.html

https://ria.ru/20240513/tsrpt-1945494584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, антонина цицулина, максим орешкин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация анимационного кино