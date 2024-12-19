https://ria.ru/20241219/ekonomika-1990062787.html
В России предложили доработать законопроект о платформенной экономике
В России предложили доработать законопроект о платформенной экономике - РИА Новости, 19.12.2024
В России предложили доработать законопроект о платформенной экономике
Несколько российских ассоциаций предлагают доработать законопроект о платформенной экономике - в частности, это касается вопросов по оценке соответствия... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:59:00+03:00
2024-12-19T10:59:00+03:00
2024-12-19T10:59:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
антонина цицулина
максим орешкин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ассоциация анимационного кино
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Несколько российских ассоциаций предлагают доработать законопроект о платформенной экономике - в частности, это касается вопросов по оценке соответствия продуктов требованиям безопасности, технического регулирования, требований по маркировке, соответствующее обращение было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и замглавы Администрации президента РФ Максиму Орешкину, сообщили РИА Новости в ассоциациях. В сентябре министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что министерство разработало проект закона о регулировании посреднических цифровых платформ. Он говорил, что речь идет о единой системе регулирования цифровых платформ. По его словам, в документе описаны вопросы, связанные с защитой прав потребителей и обязанностями платформ проверять качество товаров, урегулированием отношений с продавцами товаров на маркетплейсах, а также вопрос трудовых отношений в платформенной экономике. В декабре Мишустин поручил Минэкономразвития разработать законопроект и внести в правительство к февралю 2025 года. Ассоциации предлагают обсудить различные варианты регулирования отношений между правообладателями, площадками и продавцами, проработать механизм введения маркировки продавцов и возможность раскрывать об алгоритмах маркетплейсов при формировании цен и выдачи товаров. "Основными для рынка детских товаров остаются вопросы безопасности продукции для детей и борьбы с контрафактом. В части электронной торговли и, в частности, торговли на маркетплейсах основной проблемой, которую мы видим, является продажа товаров без проведения оценки соответствия продукции требованиям безопасности. Например, в карточках товаров не размещается вся необходимая информация о возрасте, для которого предназначены детские товары", - прокомментировала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. В числе недоработанных пунктов текущей версии законопроекта Цицулина отметила требования в сфере технического регулирования - это требования к этикетке, которые должны быть едины и на цифровых платформах, и в рознице. По ее мнению, унифицированная маркировка товаров и продавцов на маркетплейсах будет способствовать повышению безопасности для потребителей и выявлению недобросовестных продавцов. Аналогичные предложения выразила президент Ассоциации прямых продаж (АПП) Тамара Шокарева. По ее мнению, потребителей важно информировать о том, обладает ли продавец необходимыми лицензиями и разрешениями, является ли он официальным представителем бренда, приобретает ли товар у зарубежных или отечественных продавцов - для того, чтобы понять, могут ли возникнуть сложности при возврате. "Сейчас торговля на маркетплейсах не соответствует общим требованиям, установленным законом "О защите прав потребителей". В частности, на площадках могут встречаться опасные для жизни и здоровья покупателей, несертифицированные или даже не разрешенные к распространению товары. В их числе можно, например, отметить БАДы, состав которых доподлинно не известен. Для создания равных условий с другими участниками рынка необходимо, в частности, введение на маркетплейсах маркировки о сертификации товара, его реальном сроке годности, безопасности", - сказала Шокарева. К письму присоединились также руководители Ассоциации РАТЭК, Ассоциаций анимационного кино, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциации производителей фирменных торговых марок "Русбренд". Они отметили проблему борьбы с контрафактом в онлайн-продажах, нарушение интеллектуальных прав, злоупотребления при покупках на маркетплейсах из-за "накрученных" отзывов и оценок. Также выделили вопрос использования платформами алгоритмов, анализирующих потребительское поведение для продвижения товаров.
https://ria.ru/20241214/tovary-1989236238.html
https://ria.ru/20241006/marketpleysy-1976590576.html
https://ria.ru/20240513/tsrpt-1945494584.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, россия, михаил мишустин, антонина цицулина, максим орешкин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ассоциация анимационного кино
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Антонина Цицулина, Максим Орешкин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Ассоциация анимационного кино
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Несколько российских ассоциаций предлагают доработать законопроект о платформенной экономике - в частности, это касается вопросов по оценке соответствия продуктов требованиям безопасности, технического регулирования, требований по маркировке, соответствующее обращение было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и замглавы Администрации президента РФ Максиму Орешкину, сообщили РИА Новости в ассоциациях.
В сентябре министр экономического развития РФ Максим Решетников
заявил, что министерство разработало проект закона о регулировании посреднических цифровых платформ. Он говорил, что речь идет о единой системе регулирования цифровых платформ. По его словам, в документе описаны вопросы, связанные с защитой прав потребителей и обязанностями платформ проверять качество товаров, урегулированием отношений с продавцами товаров на маркетплейсах, а также вопрос трудовых отношений в платформенной экономике. В декабре Мишустин
поручил Минэкономразвития
разработать законопроект и внести в правительство к февралю 2025 года.
Ассоциации предлагают обсудить различные варианты регулирования отношений между правообладателями, площадками и продавцами, проработать механизм введения маркировки продавцов и возможность раскрывать об алгоритмах маркетплейсов при формировании цен и выдачи товаров.
"Основными для рынка детских товаров остаются вопросы безопасности продукции для детей и борьбы с контрафактом. В части электронной торговли и, в частности, торговли на маркетплейсах основной проблемой, которую мы видим, является продажа товаров без проведения оценки соответствия продукции требованиям безопасности. Например, в карточках товаров не размещается вся необходимая информация о возрасте, для которого предназначены детские товары", - прокомментировала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина
.
В числе недоработанных пунктов текущей версии законопроекта Цицулина отметила требования в сфере технического регулирования - это требования к этикетке, которые должны быть едины и на цифровых платформах, и в рознице. По ее мнению, унифицированная маркировка товаров и продавцов на маркетплейсах будет способствовать повышению безопасности для потребителей и выявлению недобросовестных продавцов.
Аналогичные предложения выразила президент Ассоциации прямых продаж (АПП) Тамара Шокарева. По ее мнению, потребителей важно информировать о том, обладает ли продавец необходимыми лицензиями и разрешениями, является ли он официальным представителем бренда, приобретает ли товар у зарубежных или отечественных продавцов - для того, чтобы понять, могут ли возникнуть сложности при возврате.
"Сейчас торговля на маркетплейсах не соответствует общим требованиям, установленным законом "О защите прав потребителей". В частности, на площадках могут встречаться опасные для жизни и здоровья покупателей, несертифицированные или даже не разрешенные к распространению товары. В их числе можно, например, отметить БАДы, состав которых доподлинно не известен. Для создания равных условий с другими участниками рынка необходимо, в частности, введение на маркетплейсах маркировки о сертификации товара, его реальном сроке годности, безопасности", - сказала Шокарева.
К письму присоединились также руководители Ассоциации РАТЭК, Ассоциаций анимационного кино
, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциации производителей фирменных торговых марок "Русбренд". Они отметили проблему борьбы с контрафактом в онлайн-продажах, нарушение интеллектуальных прав, злоупотребления при покупках на маркетплейсах из-за "накрученных" отзывов и оценок. Также выделили вопрос использования платформами алгоритмов, анализирующих потребительское поведение для продвижения товаров.