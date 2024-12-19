Ефимов: заключено 35 договоров на возведение объектов образования в ТиНАО
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Власти Москвы заключил с инвесторами 35 договоров на строительство школ и детских садов суммарно более чем на 43 тысячи мест на территории Новомосковского и Троицкого округов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он напомнил, что соответствующий механизм заработал в городе в 2021 году.
"Всего с инвесторами заключили 35 договоров на строительство образовательных объектов в ТиНАО. Благодаря этому в округах уже появилось 22 учреждения. Еще 18 объектов находятся на стадии строительства, а по 46 идет процесс подготовки и согласования проектов. Все объекты, которые строят по договорам с инвесторами, по завершении строительства передают в столичную систему образования", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Так, в районе Коммунарки будет комплекс со школой на 1,1 тысячи мест и детским садом на 275 малышей.
Кроме того, в рамках ЖК "Первый Саларьевский" в Московском возведут образовательный комплекс на 14 тысяч квадратных метров на 675 человек. Еще два комплекса суммарно на 55 тысяч "квадратов" разместятся вблизи ЖК "Прокшино" в Коммунарке. Каждый из них рассчитан примерно на 1,6 тысячи мест. Как добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в ЖК "Деснаречье" (Троицк) будет образовательный комплекс на 1,2 тысячи мест.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что инвесторы помогают формировать социальную инфраструктуру города.