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Ефимов: заключено 35 договоров на возведение объектов образования в ТиНАО - РИА Новости, 19.12.2024
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18:26 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/efimov-1990249180.html
Ефимов: заключено 35 договоров на возведение объектов образования в ТиНАО
Ефимов: заключено 35 договоров на возведение объектов образования в ТиНАО - РИА Новости, 19.12.2024
Ефимов: заключено 35 договоров на возведение объектов образования в ТиНАО
Власти Москвы заключил с инвесторами 35 договоров на строительство школ и детских садов суммарно более чем на 43 тысячи мест на территории Новомосковского и... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:26:00+03:00
2024-12-19T18:26:00+03:00
тинао
коммунарка (москва)
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Власти Москвы заключил с инвесторами 35 договоров на строительство школ и детских садов суммарно более чем на 43 тысячи мест на территории Новомосковского и Троицкого округов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он напомнил, что соответствующий механизм заработал в городе в 2021 году."Всего с инвесторами заключили 35 договоров на строительство образовательных объектов в ТиНАО. Благодаря этому в округах уже появилось 22 учреждения. Еще 18 объектов находятся на стадии строительства, а по 46 идет процесс подготовки и согласования проектов. Все объекты, которые строят по договорам с инвесторами, по завершении строительства передают в столичную систему образования", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Так, в районе Коммунарки будет комплекс со школой на 1,1 тысячи мест и детским садом на 275 малышей.Кроме того, в рамках ЖК "Первый Саларьевский" в Московском возведут образовательный комплекс на 14 тысяч квадратных метров на 675 человек. Еще два комплекса суммарно на 55 тысяч "квадратов" разместятся вблизи ЖК "Прокшино" в Коммунарке. Каждый из них рассчитан примерно на 1,6 тысячи мест. Как добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в ЖК "Деснаречье" (Троицк) будет образовательный комплекс на 1,2 тысячи мест.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что инвесторы помогают формировать социальную инфраструктуру города.
https://ria.ru/20241219/moskva-1990084003.html
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тинао, коммунарка (москва), москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
ТиНАО, Коммунарка (Москва), Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: заключено 35 договоров на возведение объектов образования в ТиНАО

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Власти Москвы заключил с инвесторами 35 договоров на строительство школ и детских садов суммарно более чем на 43 тысячи мест на территории Новомосковского и Троицкого округов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он напомнил, что соответствующий механизм заработал в городе в 2021 году.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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"Всего с инвесторами заключили 35 договоров на строительство образовательных объектов в ТиНАО. Благодаря этому в округах уже появилось 22 учреждения. Еще 18 объектов находятся на стадии строительства, а по 46 идет процесс подготовки и согласования проектов. Все объекты, которые строят по договорам с инвесторами, по завершении строительства передают в столичную систему образования", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Так, в районе Коммунарки будет комплекс со школой на 1,1 тысячи мест и детским садом на 275 малышей.
Кроме того, в рамках ЖК "Первый Саларьевский" в Московском возведут образовательный комплекс на 14 тысяч квадратных метров на 675 человек. Еще два комплекса суммарно на 55 тысяч "квадратов" разместятся вблизи ЖК "Прокшино" в Коммунарке. Каждый из них рассчитан примерно на 1,6 тысячи мест. Как добавил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в ЖК "Деснаречье" (Троицк) будет образовательный комплекс на 1,2 тысячи мест.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что инвесторы помогают формировать социальную инфраструктуру города.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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ТиНАОКоммунарка (Москва)МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Владислав ОвчинскийСергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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