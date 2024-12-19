https://ria.ru/20241219/efimov-1990065954.html
Ефимов: в районе Вороново продолжают реконструкцию школы № 2073
Ефимов: в районе Вороново продолжают реконструкцию школы № 2073 - РИА Новости, 19.12.2024
Ефимов: в районе Вороново продолжают реконструкцию школы № 2073
Второй этап реконструкции школы № 2073 начался в селе Кленово района Вороново Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T11:09:00+03:00
2024-12-19T11:09:00+03:00
2024-12-19T11:09:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владимир жидкин
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Второй этап реконструкции школы № 2073 начался в селе Кленово района Вороново Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Проект реконструкции школы предполагает два этапа. В рамках первого в селе Кленово построили новый учебный корпус, благодаря которому удалось создать дополнительные 300 учебных мест. Второй этап предусматривает реконструкцию старого корпуса", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что в рамках работ проведут облицовку фасадов фиброцементной плиткой разных цветов. Также специалисты выполнят внутреннюю отделку помещений в современном стиле.В свою очередь, глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин отметил, что на данный момент на объекте проводят работы на фундаменте пристройки и монтаж внутренних перегородок существующей части здания. На последнем этапе проекта специалистам предстоит благоустроить прилегающую территорию.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина развитие социальной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений в столице.
https://ria.ru/20241218/efimov-1989883875.html
https://ria.ru/20241218/efimov-1989767547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владимир жидкин, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владимир Жидкин, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в районе Вороново продолжают реконструкцию школы № 2073
Ефимов: в селе Кленово продолжают реконструкцию школы № 2073
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Второй этап реконструкции школы № 2073 начался в селе Кленово района Вороново Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проект реконструкции школы предполагает два этапа. В рамках первого в селе Кленово построили новый учебный корпус, благодаря которому удалось создать дополнительные 300 учебных мест. Второй этап предусматривает реконструкцию старого корпуса", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что в рамках работ проведут облицовку фасадов фиброцементной плиткой разных цветов. Также специалисты выполнят внутреннюю отделку помещений в современном стиле.
В свою очередь, глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин отметил, что на данный момент на объекте проводят работы на фундаменте пристройки и монтаж внутренних перегородок существующей части здания. На последнем этапе проекта специалистам предстоит благоустроить прилегающую территорию.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина развитие социальной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений в столице.