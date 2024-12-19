https://ria.ru/20241219/efimov-1990065954.html

Ефимов: в районе Вороново продолжают реконструкцию школы № 2073

Ефимов: в районе Вороново продолжают реконструкцию школы № 2073 - РИА Новости, 19.12.2024

Ефимов: в районе Вороново продолжают реконструкцию школы № 2073

Второй этап реконструкции школы № 2073 начался в селе Кленово района Вороново Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:09:00+03:00

2024-12-19T11:09:00+03:00

2024-12-19T11:09:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владимир жидкин

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba1be77e07da4dbc5ea492f0af536b6d.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Второй этап реконструкции школы № 2073 начался в селе Кленово района Вороново Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Проект реконструкции школы предполагает два этапа. В рамках первого в селе Кленово построили новый учебный корпус, благодаря которому удалось создать дополнительные 300 учебных мест. Второй этап предусматривает реконструкцию старого корпуса", - приводит слова Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что в рамках работ проведут облицовку фасадов фиброцементной плиткой разных цветов. Также специалисты выполнят внутреннюю отделку помещений в современном стиле.В свою очередь, глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин отметил, что на данный момент на объекте проводят работы на фундаменте пристройки и монтаж внутренних перегородок существующей части здания. На последнем этапе проекта специалистам предстоит благоустроить прилегающую территорию.По поручению мэра Москвы Сергея Собянина развитие социальной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений в столице.

https://ria.ru/20241218/efimov-1989883875.html

https://ria.ru/20241218/efimov-1989767547.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владимир жидкин, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы