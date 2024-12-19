https://ria.ru/20241219/dubinskiy-1990214217.html

На Украине забили тревогу из-за поведения Зеленского

На Украине забили тревогу из-за поведения Зеленского - РИА Новости, 19.12.2024

На Украине забили тревогу из-за поведения Зеленского

Безграничная власть лишила Владимира Зеленского восприятия реальности, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:53:00+03:00

2024-12-19T16:53:00+03:00

2024-12-19T17:25:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Безграничная власть лишила Владимира Зеленского восприятия реальности, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. "Пять затянувшихся лет безграничной власти настолько нарушили его восприятие реальности, что он до сих пор продолжает считать, что своей благосклонностью может поднять или опустить любого мирового политика", — говорится в публикации.Депутат отметил, что Зеленский хочет сбить накал вокруг украинской темы в первые месяцы президентства Трампа, чтобы для него вопрос остановки войны отошел на второй план На этой неделе глава киевского режима заявил, что не допустит участия венгерского премьера в урегулировании украинского конфликта и в грубой форме предложил ему оставить миротворческие усилия. За последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. На прошлой неделе он высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Зеленскому, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.

https://ria.ru/20241219/ukraina-1990071055.html

https://ria.ru/20241219/vagenknekht-1990052058.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины