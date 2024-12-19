На Украине забили тревогу из-за поведения Зеленского
Нардеп Дубинский: безграничная власть лишила Зеленского восприятия реальности
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Безграничная власть лишила Владимира Зеленского восприятия реальности, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Пять затянувшихся лет безграничной власти настолько нарушили его восприятие реальности, что он до сих пор продолжает считать, что своей благосклонностью может поднять или опустить любого мирового политика", — говорится в публикации.
"Пять затянувшихся лет безграничной власти настолько нарушили его восприятие реальности, что он до сих пор продолжает считать, что своей благосклонностью может поднять или опустить любого мирового политика", — говорится в публикации.
Депутат отметил, что Зеленский хочет сбить накал вокруг украинской темы в первые месяцы президентства Трампа, чтобы для него вопрос остановки войны отошел на второй план
На этой неделе глава киевского режима заявил, что не допустит участия венгерского премьера в урегулировании украинского конфликта и в грубой форме предложил ему оставить миротворческие усилия.
За последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. На прошлой неделе он высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Зеленскому, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.
На этой неделе глава киевского режима заявил, что не допустит участия венгерского премьера в урегулировании украинского конфликта и в грубой форме предложил ему оставить миротворческие усилия.
За последние полгода Орбан предпринял несколько попыток добиться прекращения конфликта на Украине. На прошлой неделе он высказал президенту Владимиру Путину идею об обмене пленными между Россией и Украиной и рождественском прекращении огня, по дипломатическим каналам предложение также передали Зеленскому, но он, по словам Орбана, "отверг и исключил" его.