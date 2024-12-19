https://ria.ru/20241219/dolina-1990031598.html

Семья арестованной по делу Долиной курьера сменила место жительства

Семья арестованной по делу Долиной курьера сменила место жительства - РИА Новости, 19.12.2024

Семья арестованной по делу Долиной курьера сменила место жительства

Семья арестованной по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной курьера Анжелы Цырульниковой из-за нахождения ее под стражей, вынуждена сменить место жительства, РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T04:54:00+03:00

2024-12-19T04:54:00+03:00

2024-12-19T04:55:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Семья арестованной по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной курьера Анжелы Цырульниковой из-за нахождения ее под стражей, вынуждена сменить место жительства, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемая в своей апелляционной жалобе просит постановление изменить, избрав меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Отмечает, что она длительное время трудоустроена, из-за нахождения ее под стражей семья вынуждена сменить место жительства", - сказано в документах. По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассматривает иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье. Кроме того, столичный суд арестовал другого фигуранта, жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева. Ему было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Свою вину он признал. По версии следствия, он приобретал средства связи и sim-карты сотовых операторов для коммуникации между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги и обналичил более 3,1 миллиона рублей, которые затем распределил между собой и соучастниками. Также в СИЗО отправили третьего фигуранта Артура Каменецкого. По данным прокуратуры, задержанный привлек в преступную схему уже арестованного соучастника, на банковскую карту которого потерпевшая перевела 3 миллиона рублей, а также давал указания и координировал его преступные действия.

https://ria.ru/20241121/kvartira-1985049060.html

https://ria.ru/20241010/dolina-1977340137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, йошкар-ола, лариса долина, семен ария