https://ria.ru/20241219/dolina-1990031598.html
Семья арестованной по делу Долиной курьера сменила место жительства
Семья арестованной по делу Долиной курьера сменила место жительства - РИА Новости, 19.12.2024
Семья арестованной по делу Долиной курьера сменила место жительства
Семья арестованной по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной курьера Анжелы Цырульниковой из-за нахождения ее под стражей, вынуждена сменить место жительства, РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T04:54:00+03:00
2024-12-19T04:54:00+03:00
2024-12-19T04:55:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Семья арестованной по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной курьера Анжелы Цырульниковой из-за нахождения ее под стражей, вынуждена сменить место жительства, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемая в своей апелляционной жалобе просит постановление изменить, избрав меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Отмечает, что она длительное время трудоустроена, из-за нахождения ее под стражей семья вынуждена сменить место жительства", - сказано в документах. По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассматривает иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье. Кроме того, столичный суд арестовал другого фигуранта, жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева. Ему было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Свою вину он признал. По версии следствия, он приобретал средства связи и sim-карты сотовых операторов для коммуникации между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги и обналичил более 3,1 миллиона рублей, которые затем распределил между собой и соучастниками. Также в СИЗО отправили третьего фигуранта Артура Каменецкого. По данным прокуратуры, задержанный привлек в преступную схему уже арестованного соучастника, на банковскую карту которого потерпевшая перевела 3 миллиона рублей, а также давал указания и координировал его преступные действия.
https://ria.ru/20241121/kvartira-1985049060.html
https://ria.ru/20241010/dolina-1977340137.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, йошкар-ола, лариса долина, семен ария
Происшествия, Москва, Йошкар-Ола, Лариса Долина, Семен Ария
Семья арестованной по делу Долиной курьера сменила место жительства
Семья курьера, арестованной по делу Долиной, вынужденно сменила место жительства
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Семья арестованной по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной курьера Анжелы Цырульниковой из-за нахождения ее под стражей, вынуждена сменить место жительства, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Обвиняемая в своей апелляционной жалобе просит постановление изменить, избрав меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Отмечает, что она длительное время трудоустроена, из-за нахождения ее под стражей семья вынуждена сменить место жительства", - сказано в документах.
По данным МВД, расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Оно было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов.
По информации прокуратуры Москвы
, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.
Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассматривает иск Долиной
о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной и встречный иск от покупательницы квартиры Полины Лурье.
Кроме того, столичный суд арестовал другого фигуранта, жителя Йошкар-Олы
Дмитрия Леонтьева. Ему было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Свою вину он признал. По версии следствия, он приобретал средства связи и sim-карты сотовых операторов для коммуникации между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги и обналичил более 3,1 миллиона рублей, которые затем распределил между собой и соучастниками. Также в СИЗО отправили третьего фигуранта Артура Каменецкого.
По данным прокуратуры, задержанный привлек в преступную схему уже арестованного соучастника, на банковскую карту которого потерпевшая перевела 3 миллиона рублей, а также давал указания и координировал его преступные действия.