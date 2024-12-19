https://ria.ru/20241219/derevya-1990210335.html

Почти 6,5 тысячи аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья

Почти 6,5 тысячи аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья - РИА Новости, 19.12.2024

Почти 6,5 тысячи аварийных деревьев убрали в лесах Подмосковья

С территории лесного фонда Подмосковья убрали 6455 аварийных деревьев в этом году, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:38:00+03:00

2024-12-19T16:38:00+03:00

2024-12-19T16:38:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. С территории лесного фонда Подмосковья убрали 6455 аварийных деревьев в этом году, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. Больше всего аварийных деревьев убрано с территории Подольского (1166), Клинского (580), Волоколамского (510), Сергиево-Посадского (504) и Ступинского (493) лесничеств. "С территории лесного фонда Московской области в 2024 году убрано 6 455 аварийных деревьев, из них 5 580 деревьев - в рамках государственного задания специалистами подведомственного региональному комитету лесного хозяйства ГАУ МО "Центрлесхоз", 857 – по контрактам силами подрядчиков", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба. Дерево считается аварийным и проводится его рубка, если оно расположено не далее, чем в 100 метрах от населенного пункта и имеет структурные изъяны. Например, гниль и обрыв корней, опасный наклон может привести к падению всего дерева или его части, тем самым причинить ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также имуществу и здоровью граждан.

https://ria.ru/20241219/podmoskove-1990208284.html

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московская область (подмосковье)