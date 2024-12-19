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Назван самый хитрый способ положить деньги в банк под Новый год - РИА Новости, 19.12.2024
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02:15 19.12.2024 (обновлено: 02:39 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/dengi-1990016813.html
Назван самый хитрый способ положить деньги в банк под Новый год
Назван самый хитрый способ положить деньги в банк под Новый год - РИА Новости, 19.12.2024
Назван самый хитрый способ положить деньги в банк под Новый год
Банки открывают новогодний сезон выгодных предложений по вкладам, стремясь привлечь как можно больше новых средств клиентов, рассказала в интервью агентству... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T02:15:00+03:00
2024-12-19T02:39:00+03:00
мери валишвили
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вклады
общество
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Банки открывают новогодний сезон выгодных предложений по вкладам, стремясь привлечь как можно больше новых средств клиентов, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Она напомнила, что Банк России с большой долей вероятности продолжит повышать ключевую ставку на предстоящих заседаниях, при этом в течение всего следующего года она вряд ли значительно снизится. Это позволяет принять одно из выгодных предложений банков — у некоторых ставки уже достигают 25 процентов годовых."Изучите информацию на сайте Банка России о средних ставках по депозитам в целях проверки, насколько рискованным может стать такой вклад, если он предлагается в банке, не входящем с список системообразующих", — предупредила Валишвили.Лучше всего сочетать накопительный счет и банковский вклад — в первом случае можно оперативно распоряжаться деньгами и получать процент на остаток, второй гарантирует максимальную доходность. Возможно, в конце декабря стоит предпочесть именно накопительный счет — если в январе ставки по вкладам еще подрастут, можно будет переложить туда полученный доход без потерь, заключила собеседница агентства.
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мери валишвили, банки, вклады, общество, деньги, россия
Мери Валишвили, Банки, Вклады, Общество, Деньги, Россия
Назван самый хитрый способ положить деньги в банк под Новый год

Доцент Валишвили: в конце декабря лучше класть деньги на накопительный счет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение Сбербанка
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Банки открывают новогодний сезон выгодных предложений по вкладам, стремясь привлечь как можно больше новых средств клиентов, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Она напомнила, что Банк России с большой долей вероятности продолжит повышать ключевую ставку на предстоящих заседаниях, при этом в течение всего следующего года она вряд ли значительно снизится. Это позволяет принять одно из выгодных предложений банков — у некоторых ставки уже достигают 25 процентов годовых.
«
"Изучите информацию на сайте Банка России о средних ставках по депозитам в целях проверки, насколько рискованным может стать такой вклад, если он предлагается в банке, не входящем с список системообразующих", — предупредила Валишвили.
Лучше всего сочетать накопительный счет и банковский вклад — в первом случае можно оперативно распоряжаться деньгами и получать процент на остаток, второй гарантирует максимальную доходность. Возможно, в конце декабря стоит предпочесть именно накопительный счет — если в январе ставки по вкладам еще подрастут, можно будет переложить туда полученный доход без потерь, заключила собеседница агентства.
Вывеска ВТБ на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
ВТБ повысит ставки по краткосрочным вкладам
17 декабря, 14:30
 
Мери ВалишвилиБанкиВкладыОбществоДеньгиРоссия
 
 
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