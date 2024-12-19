https://ria.ru/20241219/dengi-1990016813.html

Назван самый хитрый способ положить деньги в банк под Новый год

Назван самый хитрый способ положить деньги в банк под Новый год - РИА Новости, 19.12.2024

Назван самый хитрый способ положить деньги в банк под Новый год

Банки открывают новогодний сезон выгодных предложений по вкладам, стремясь привлечь как можно больше новых средств клиентов, рассказала в интервью агентству... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T02:15:00+03:00

2024-12-19T02:15:00+03:00

2024-12-19T02:39:00+03:00

мери валишвили

банки

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деньги

россия

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Банки открывают новогодний сезон выгодных предложений по вкладам, стремясь привлечь как можно больше новых средств клиентов, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Она напомнила, что Банк России с большой долей вероятности продолжит повышать ключевую ставку на предстоящих заседаниях, при этом в течение всего следующего года она вряд ли значительно снизится. Это позволяет принять одно из выгодных предложений банков — у некоторых ставки уже достигают 25 процентов годовых."Изучите информацию на сайте Банка России о средних ставках по депозитам в целях проверки, насколько рискованным может стать такой вклад, если он предлагается в банке, не входящем с список системообразующих", — предупредила Валишвили.Лучше всего сочетать накопительный счет и банковский вклад — в первом случае можно оперативно распоряжаться деньгами и получать процент на остаток, второй гарантирует максимальную доходность. Возможно, в конце декабря стоит предпочесть именно накопительный счет — если в январе ставки по вкладам еще подрастут, можно будет переложить туда полученный доход без потерь, заключила собеседница агентства.

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мери валишвили, банки, вклады, общество, деньги, россия