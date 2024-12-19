https://ria.ru/20241219/dengi-1990016813.html
Назван самый хитрый способ положить деньги в банк под Новый год
Назван самый хитрый способ положить деньги в банк под Новый год - РИА Новости, 19.12.2024
Назван самый хитрый способ положить деньги в банк под Новый год
Банки открывают новогодний сезон выгодных предложений по вкладам, стремясь привлечь как можно больше новых средств клиентов, рассказала в интервью агентству... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T02:15:00+03:00
2024-12-19T02:15:00+03:00
2024-12-19T02:39:00+03:00
мери валишвили
банки
вклады
общество
деньги
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885951662_0:254:2867:1867_1920x0_80_0_0_6aaedbe5f6e82dd49674570d7d860df6.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Банки открывают новогодний сезон выгодных предложений по вкладам, стремясь привлечь как можно больше новых средств клиентов, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Она напомнила, что Банк России с большой долей вероятности продолжит повышать ключевую ставку на предстоящих заседаниях, при этом в течение всего следующего года она вряд ли значительно снизится. Это позволяет принять одно из выгодных предложений банков — у некоторых ставки уже достигают 25 процентов годовых."Изучите информацию на сайте Банка России о средних ставках по депозитам в целях проверки, насколько рискованным может стать такой вклад, если он предлагается в банке, не входящем с список системообразующих", — предупредила Валишвили.Лучше всего сочетать накопительный счет и банковский вклад — в первом случае можно оперативно распоряжаться деньгами и получать процент на остаток, второй гарантирует максимальную доходность. Возможно, в конце декабря стоит предпочесть именно накопительный счет — если в январе ставки по вкладам еще подрастут, можно будет переложить туда полученный доход без потерь, заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20241217/vtb-1989699951.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885951662_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_fe7f13943cf220979388a5d59d6e082d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мери валишвили, банки, вклады, общество, деньги, россия
Мери Валишвили, Банки, Вклады, Общество, Деньги, Россия
Назван самый хитрый способ положить деньги в банк под Новый год
Доцент Валишвили: в конце декабря лучше класть деньги на накопительный счет