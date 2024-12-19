В Курской области завели дело на боевиков, убивавших людей у колодца
СК возбудил дело против боевиков ВСУ, убивавших жителей Плехово у колодца
© AP PhotoСолдат ВСУ в Курской области
© AP Photo
Солдат ВСУ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против украинских боевиков, причастных к убийству жителей курского села Плехово, набиравших воду из колодца, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного военного следственного управления СК России.
Ранее жительница Суджанского района Курской области рассказала РИА Новости, что в дни украинской оккупации ее села Плехово ВСУ расстреливали мирных жителей, когда те приходили к колодцам с питьевой водой, а также минировали прилегающую к ним территорию.
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований, совершивших террористический акт (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ) против мирного населения Курской области", - говорится в сообщении.
По данным военных следователей СК РФ, 7 декабря боевики ВФУ, украинские военизированные группы и наемники, находясь в селе Плехово Курской области, убили четырех мирных жителей, набиравших воду из колодца, еще одного они убили возле жилого дома. Кроме того, в тот же период боевики ВФУ заминировали улицы села Плехово противопехотными минами, в результате взрыва трое мирных жителей были ранены.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - подчеркивается в сообщении.