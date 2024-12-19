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В Курской области завели дело на боевиков, убивавших людей у колодца - РИА Новости, 19.12.2024
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17:22 19.12.2024 (обновлено: 17:43 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/delo-1990225003.html
В Курской области завели дело на боевиков, убивавших людей у колодца
В Курской области завели дело на боевиков, убивавших людей у колодца - РИА Новости, 19.12.2024
В Курской области завели дело на боевиков, убивавших людей у колодца
Уголовное дело возбуждено против украинских боевиков, причастных к убийству жителей курского села Плехово, набиравших воду из колодца, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:22:00+03:00
2024-12-19T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против украинских боевиков, причастных к убийству жителей курского села Плехово, набиравших воду из колодца, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного военного следственного управления СК России. Ранее жительница Суджанского района Курской области рассказала РИА Новости, что в дни украинской оккупации ее села Плехово ВСУ расстреливали мирных жителей, когда те приходили к колодцам с питьевой водой, а также минировали прилегающую к ним территорию."Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований, совершивших террористический акт (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ) против мирного населения Курской области", - говорится в сообщении. По данным военных следователей СК РФ, 7 декабря боевики ВФУ, украинские военизированные группы и наемники, находясь в селе Плехово Курской области, убили четырех мирных жителей, набиравших воду из колодца, еще одного они убили возле жилого дома. Кроме того, в тот же период боевики ВФУ заминировали улицы села Плехово противопехотными минами, в результате взрыва трое мирных жителей были ранены. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20241218/prestuplenie-1989823714.html
https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987088767.html
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происшествия, россия, курская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В Курской области завели дело на боевиков, убивавших людей у колодца

СК возбудил дело против боевиков ВСУ, убивавших жителей Плехово у колодца

© AP PhotoСолдат ВСУ в Курской области
Солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo
Солдат ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против украинских боевиков, причастных к убийству жителей курского села Плехово, набиравших воду из колодца, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного военного следственного управления СК России.
Ранее жительница Суджанского района Курской области рассказала РИА Новости, что в дни украинской оккупации ее села Плехово ВСУ расстреливали мирных жителей, когда те приходили к колодцам с питьевой водой, а также минировали прилегающую к ним территорию.
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"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований, совершивших террористический акт (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ) против мирного населения Курской области", - говорится в сообщении.
По данным военных следователей СК РФ, 7 декабря боевики ВФУ, украинские военизированные группы и наемники, находясь в селе Плехово Курской области, убили четырех мирных жителей, набиравших воду из колодца, еще одного они убили возле жилого дома. Кроме того, в тот же период боевики ВФУ заминировали улицы села Плехово противопехотными минами, в результате взрыва трое мирных жителей были ранены.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - подчеркивается в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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