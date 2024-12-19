https://ria.ru/20241219/delo-1990225003.html

В Курской области завели дело на боевиков, убивавших людей у колодца

В Курской области завели дело на боевиков, убивавших людей у колодца - РИА Новости, 19.12.2024

В Курской области завели дело на боевиков, убивавших людей у колодца

Уголовное дело возбуждено против украинских боевиков, причастных к убийству жителей курского села Плехово, набиравших воду из колодца, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:22:00+03:00

2024-12-19T17:22:00+03:00

2024-12-19T17:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

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следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против украинских боевиков, причастных к убийству жителей курского села Плехово, набиравших воду из колодца, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного военного следственного управления СК России. Ранее жительница Суджанского района Курской области рассказала РИА Новости, что в дни украинской оккупации ее села Плехово ВСУ расстреливали мирных жителей, когда те приходили к колодцам с питьевой водой, а также минировали прилегающую к ним территорию."Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований, совершивших террористический акт (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ) против мирного населения Курской области", - говорится в сообщении. По данным военных следователей СК РФ, 7 декабря боевики ВФУ, украинские военизированные группы и наемники, находясь в селе Плехово Курской области, убили четырех мирных жителей, набиравших воду из колодца, еще одного они убили возле жилого дома. Кроме того, в тот же период боевики ВФУ заминировали улицы села Плехово противопехотными минами, в результате взрыва трое мирных жителей были ранены. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20241218/prestuplenie-1989823714.html

https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987088767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курская область, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины