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На жителя Хакасии завели уголовное дело за госизмену - РИА Новости, 19.12.2024
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08:35 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/delo-1990043537.html
На жителя Хакасии завели уголовное дело за госизмену
На жителя Хакасии завели уголовное дело за госизмену - РИА Новости, 19.12.2024
На жителя Хакасии завели уголовное дело за госизмену
Уголовное дело о государственной измене возбуждено на жителя Хакасии из-за финансирования ВСУ, мужчина заключен под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T08:35:00+03:00
2024-12-19T08:35:00+03:00
происшествия
абаза
россия
вооруженные силы украины
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КРАСНОЯРСК, 19 дек – РИА Новости. Уголовное дело о государственной измене возбуждено на жителя Хакасии из-за финансирования ВСУ, мужчина заключен под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ. По данным ведомства, безработный житель города Абазы 1995 года рождения в ноябре 2022 года перевел деньги для приобретения специальной автомобильной техники для Вооруженных сил Украины. "Следственным отделением УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "государственная измена", ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигурант дал признательные показания. Расследование дела завершено, материалы готовятся к передаче в Верховный суд Хакасии.
https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html
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происшествия, абаза, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Абаза, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На жителя Хакасии завели уголовное дело за госизмену

На жителя Хакасии завели уголовное дело о госизмене из-за финансирования ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 19 дек – РИА Новости. Уголовное дело о государственной измене возбуждено на жителя Хакасии из-за финансирования ВСУ, мужчина заключен под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ.
По данным ведомства, безработный житель города Абазы 1995 года рождения в ноябре 2022 года перевел деньги для приобретения специальной автомобильной техники для Вооруженных сил Украины.
"Следственным отделением УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "государственная измена", ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фигурант дал признательные показания. Расследование дела завершено, материалы готовятся к передаче в Верховный суд Хакасии.
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