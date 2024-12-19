https://ria.ru/20241219/delo-1990043537.html

На жителя Хакасии завели уголовное дело за госизмену

На жителя Хакасии завели уголовное дело за госизмену - РИА Новости, 19.12.2024

На жителя Хакасии завели уголовное дело за госизмену

Уголовное дело о государственной измене возбуждено на жителя Хакасии из-за финансирования ВСУ, мужчина заключен под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T08:35:00+03:00

2024-12-19T08:35:00+03:00

2024-12-19T08:35:00+03:00

происшествия

абаза

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КРАСНОЯРСК, 19 дек – РИА Новости. Уголовное дело о государственной измене возбуждено на жителя Хакасии из-за финансирования ВСУ, мужчина заключен под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба республиканского управления ФСБ. По данным ведомства, безработный житель города Абазы 1995 года рождения в ноябре 2022 года перевел деньги для приобретения специальной автомобильной техники для Вооруженных сил Украины. "Следственным отделением УФСБ в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России "государственная измена", ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигурант дал признательные показания. Расследование дела завершено, материалы готовятся к передаче в Верховный суд Хакасии.

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

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происшествия, абаза, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)