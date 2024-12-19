https://ria.ru/20241219/chuvashija-1990076101.html

Глава Чувашии поручил усовершенствовать организацию питания в школах

Глава Чувашии поручил усовершенствовать организацию питания в школах - РИА Новости, 19.12.2024

Глава Чувашии поручил усовершенствовать организацию питания в школах

Глава Чувашии Олег Николаев провел совещание по вопросам совершенствования организации и повышения качества горячего питания в образовательных учреждениях,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T11:47:00+03:00

2024-12-19T11:47:00+03:00

2024-12-19T11:47:00+03:00

новочебоксарск

олег николаев (политик)

чувашская республика (чувашия)

школы

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев провел совещание по вопросам совершенствования организации и повышения качества горячего питания в образовательных учреждениях, которое состоялось в продолжение случившихся недавно инцидентов, сообщили в пресс-службе республиканского правительства. Там пояснили, что после инцидента в СОШ №4 города Новочебоксарск в образовательных организациях проведены дополнительные генеральные уборки и дезинфекции помещений школ и пищеблоков. Усилен контроль за соблюдением работниками пищеблока санитарно-гигиенических требований, прохождением регулярных медосмотров, необходимых лабораторных обследований. В целях создания условий для обеспечения детей полноценным и безопасным питанием в образовательных организациях Минобразования Чувашии совместно с органами управления образованием муниципалитетов разработан план мероприятий по совершенствованию организации горячего питания обучающихся. "В последнее время произошло несколько инцидентов в общеобразовательных организациях, связанных с горячим питанием. Они показали ряд проблем. Важно открыто их обсудить, выработать план действий, который обеспечит простой итог. Чтобы наши дети были накормлены качественной едой по доступной цене. А мы бы могли через минимальное количество действий и с помощью цифровых сервисов иметь возможность контролировать организацию питания, и в случае необходимости превентивно и оперативно вмешиваться и не допускать подобных случаев. Наша задача – организовывать процесс и не допускать тех или иных инцидентов. Для этого в последние годы проведена большая работа по централизации питания", - цитирует пресс-служба слова Николаева. По итогам совещания глава республики поручил заинтересованным министерствам и муниципалитетам к новому учебному году принять исчерпывающие меры, призванные обеспечить детей полноценным качественным и доступным по цене питанием. "В частности, необходимо освободить директоров общеобразовательных организаций от обязанностей по проведению конкурсных процедур для определения аутсорсеров на организацию школьного питания. Заказчиками должны быть муниципалитеты, тогда и будет обеспечиваться и централизация, и соответствующий контроль. При этом, как позволяет Бюджетный кодекс, заключать нужно трехлетний контракт. А самим аутсорсерам предъявлять четкие и понятные требования, – какими компетенциями они должны обладать, какие технологические процессы должны обеспечить, чтобы минимизировать первичную переработку продукции и максимально переходить к использованию полуфабрикатов в школах. Потому что ровно на этом этапе возникают риски заноса тех или иных инфекций", - отметил Николаев. Он добавил, что при закупках надо установить жесткие барьеры тем организациям, которые игнорируют такие системы прослеживаемости как, например, "Меркурий". Если их продукции нет в системе, они не должны иметь право участвовать в государственных или муниципальных закупках. "Не менее важная задача – максимально вовлекать в процесс организации горячего питания чувашских товаропроизводителей, <…> такая организация работы позволит идти по пути заключения соответствующих офсетных контрактов. <…> Кроме того, ставлю задачу провести комплексный анализ достаточности кухонного оборудования в школах и самих кухонных работников, которых не хватает для полноценного процесса, для последующего заказа целевого обучения требуемых специалистов", - подчеркнул глава Чувашии.

https://ria.ru/20241219/nikolaev-1990057125.html

https://ria.ru/20241218/metelkin-1989839330.html

https://ria.ru/20241218/nikolaev-1989839137.html

новочебоксарск

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новочебоксарск, олег николаев (политик), чувашская республика (чувашия), школы