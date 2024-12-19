https://ria.ru/20241219/chechnya-1990019072.html
Дети, которых назовут в честь героев Чечни, получат по 500 тысяч рублей
Дети, которых назовут в честь героев Чечни, получат по 500 тысяч рублей - РИА Новости, 19.12.2024
Дети, которых назовут в честь героев Чечни, получат по 500 тысяч рублей
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дети, которых назовут в честь национальных героев, получат 500 тысяч рублей. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T00:43:00+03:00
2024-12-19T00:43:00+03:00
2024-12-19T10:30:00+03:00
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 19 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дети, которых назовут в честь национальных героев, получат 500 тысяч рублей. "Поручил определить дату до окончания года для проведения акции. Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей", — написал Кадыров. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства Чечни, Кадыров поручил региональному правительству обозначить определенный день, рожденные в который дети получат денежное вознаграждение. Известно, что акция пройдет до конца текущего года, то есть до конца декабря.
https://ria.ru/20241218/rozhdaemost-1989875567.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Дети, которых назовут в честь героев Чечни, получат по 500 тысяч рублей
Кадыров: дети, которых назовут в честь героев Чечни, получат по 500 тысяч рублей
ГРОЗНЫЙ, 19 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дети, которых назовут в честь национальных героев, получат 500 тысяч рублей.
"Поручил определить дату до окончания года для проведения акции. Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей", — написал Кадыров.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства Чечни, Кадыров поручил региональному правительству обозначить определенный день, рожденные в который дети получат денежное вознаграждение. Известно, что акция пройдет до конца текущего года, то есть до конца декабря.