Рейтинг@Mail.ru
Дети, которых назовут в честь героев Чечни, получат по 500 тысяч рублей - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 19.12.2024 (обновлено: 10:30 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/chechnya-1990019072.html
Дети, которых назовут в честь героев Чечни, получат по 500 тысяч рублей
Дети, которых назовут в честь героев Чечни, получат по 500 тысяч рублей - РИА Новости, 19.12.2024
Дети, которых назовут в честь героев Чечни, получат по 500 тысяч рублей
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дети, которых назовут в честь национальных героев, получат 500 тысяч рублей. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T00:43:00+03:00
2024-12-19T10:30:00+03:00
общество
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985739806_0:98:3008:1790_1920x0_80_0_0_1c41ca1241c09221cf5f0c4fb6de06e8.jpg
ГРОЗНЫЙ, 19 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дети, которых назовут в честь национальных героев, получат 500 тысяч рублей. "Поручил определить дату до окончания года для проведения акции. Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей", — написал Кадыров. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства Чечни, Кадыров поручил региональному правительству обозначить определенный день, рожденные в который дети получат денежное вознаграждение. Известно, что акция пройдет до конца текущего года, то есть до конца декабря.
https://ria.ru/20241218/rozhdaemost-1989875567.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985739806_168:0:2841:2005_1920x0_80_0_0_50fce9576f8e0414d97d2cd29e41f148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Общество, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Дети, которых назовут в честь героев Чечни, получат по 500 тысяч рублей

Кадыров: дети, которых назовут в честь героев Чечни, получат по 500 тысяч рублей

© iStock.com / KwangmoozaaНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© iStock.com / Kwangmoozaa
Новорожденный ребенок . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГРОЗНЫЙ, 19 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дети, которых назовут в честь национальных героев, получат 500 тысяч рублей.
"Поручил определить дату до окончания года для проведения акции. Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей", — написал Кадыров.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства Чечни, Кадыров поручил региональному правительству обозначить определенный день, рожденные в который дети получат денежное вознаграждение. Известно, что акция пройдет до конца текущего года, то есть до конца декабря.
Младенец в роддоме - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Во ВЦИОМ назвали причину падения рождаемости вторых детей
Вчера, 11:50
 
ОбществоРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала