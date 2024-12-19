https://ria.ru/20241219/chechnya-1990019072.html

Дети, которых назовут в честь героев Чечни, получат по 500 тысяч рублей

Дети, которых назовут в честь героев Чечни, получат по 500 тысяч рублей - РИА Новости, 19.12.2024

Дети, которых назовут в честь героев Чечни, получат по 500 тысяч рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дети, которых назовут в честь национальных героев, получат 500 тысяч рублей. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T00:43:00+03:00

2024-12-19T00:43:00+03:00

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общество

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 19 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что дети, которых назовут в честь национальных героев, получат 500 тысяч рублей. "Поручил определить дату до окончания года для проведения акции. Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей", — написал Кадыров. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства Чечни, Кадыров поручил региональному правительству обозначить определенный день, рожденные в который дети получат денежное вознаграждение. Известно, что акция пройдет до конца текущего года, то есть до конца декабря.

https://ria.ru/20241218/rozhdaemost-1989875567.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)